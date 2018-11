Antoine Corriveau: devant les braises métaphoriques ****

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet

Antoine Corriveau vient de rejoindre les rangs de Secret City Records et poursuit avec cet EP réalisé par Nicolas Grou ce qu'il a entrepris avec son dernier album (Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter) et l'ambitieux spectacle qui s'ensuivit l'an dernier à l'Usine C et qui se prolonge le 9 novembre au Club Soda - sans le déploiement orchestral auquel on avait assisté avec délectation.