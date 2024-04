Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Ariane Roy, Si je rampe

Une nouvelle chanson d’Ariane Roy qui arrive, deux ans après la sortie de son excellent album medium plaisir, c’est déjà une belle annonce en soi. Mais le sujet qu’elle y aborde est en plus tellement inédit qu’on ne pourrait pas la passer sous silence de toute façon. Avec une espèce de hargne qui n’est pas sans rappeler un bon SPM, l’autrice-compositrice-interprète y parle de ce qui afflige la moitié de l’humanité, mais qui est le plus souvent caché : les menstruations et leur impact sur le corps et la psyché des femmes. Rassurez-vous, elle aborde le sujet de manière poétique et métaphorique, mais on avoue qu’on se délecte de cette séance de défoulement qui tourne en boucle dans nos oreilles. Cette jeune génération d’artistes n’a pas fini de nous surprendre.

Josée Lapointe, La Presse

Boogát, Sempre Baila

PHOTO MANUELA GÓMEZ, FOURNIE PAR RAY-ON ET BELIEVE Boogát

Boogát est un des porte-étendards les plus prolifiques de la musique latine au Québec. L’artiste d’origine mexicaine, qui a beaucoup réalisé pour d’autres ces derniers temps (Ramon Chicharron, Whaali), sera de retour à la fin du mois d’avril avec un album de 17 pièces intitulé Bel Horizon. Il a lancé cette semaine la chanson Sempre Bailo, qu’il interprète avec la chanteuse d’origine paraguayenne Maï. Sur cette pièce dansante qui porte bien son nom, on retrouve le mélange de rythmes tropicaux et de hip-hop de Boogát, ainsi que sa propension à faire se côtoyer la musique traditionnelle et le moderne. Un beau coup de chaleur juste avant l’été.

Josée Lapointe, La Presse

Richard Hawley, Heavy Rain

PHOTO FOURNIE PAR BMG RECORDS Richard Hawley

Seconde guerre du Golfe en 2003. Chute du marché immobilier américain en 2008. Élection de Donald Trump en 2017. Pandémie en 2021. Des moments bouleversants et… des sources intarissables d’histoires pour de nombreux artistes. Il semble que Richard Hawley soit du nombre, lui qui propose sensiblement un album post-évènement depuis 20 ans. L’Anglais – et ex-membre du groupe rock psychédélique Pulp – sortira donc un nouvel opus à la fin du mois de mai, In This City They Call You Love. En carte de visite, il propose la pièce Heavy Rain, une ballade qui ne dépaysera pas ceux qui suivent la carrière solo de celui qui flirte avec Scott Walker et Roy Orbison. Sa voix de baryton mélancolique est joliment accompagnée d’une douce guitare. Tout simple. Tout beau. Parfait en attendant le prochain chaos.

Philippe Beauchemin, La Presse