(Londres) Pattie Boyd était à l’épicentre des années 1960, mais pas toujours au centre de l’attention.

Jill Lawless Associated Press

La mannequin et photographe, qui était souvent dans l’ombre de ses maris, les icônes du rock George Harrison et Eric Clapton, arrive sous les projecteurs grâce à une multitude de lettres, de photos et d’autres objets qu’elle vend à la maison de ventes aux enchères Christie’s.

La collection, qui est exposée au public depuis vendredi au siège de Christie’s à Londres, donne un aperçu du cœur de la contre-culture des années 1960 et 1970. Les 111 lots à vendre comprennent des lettres affectueuses d’Harrison et de Clapton, ainsi que des vêtements, des bijoux, des dessins et des photographies – certaines réalisées par Boyd et d’autres où elle apparaît.

Si la femme de 79 ans ressent un pincement au cœur à l’idée de se séparer d’eux, elle ne le laisse pas paraître.

« Je regarde en arrière sans émotion, a-t-elle déclaré à l’Associated Press. Je peux me sentir légèrement sentimentale, mais pas émotive. »

« Je vis avec toutes ces photographies et ces objets depuis si longtemps – 40, 50 ans », a-t-elle expliqué.

« Je veux que d’autres personnes en profitent. »

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS Une carte de Noël écrite par George Harrison est mise aux enchères.

Boyd est célèbre comme muse de musiciens. Elle est la source d’inspiration pour la chanson des Beatles, Something, composée pour elle par George Harrison, ainsi que pour la torride Layla et la douce Wonderful Tonight, d’Eric Clapton.

La vente aux enchères comprend des lettres d’amour de Clapton, écrites alors que Boyd était mariée à Harrison, la pochette originale de l’album de Derek and The Dominos de 1970 Layla and Other Assorted Love Songs et une peinture d’une mannequin blonde qui rappelait Boyd à Clapton. Le tableau est estimé entre 40 000 et 60 000 livres (entre 69 000 et 103 000 $ CAN).

Les paroles manuscrites de Harrison pour la chanson Mystical One sont proposées à un prix estimé entre 30 000 et 50 000 livres (entre 52 000 et 86 000 $ CAN).

Boyd est une photographe accomplie et la vente comprend à la fois des portraits à grande échelle et des polaroïds informels d’Harrison, Clapton et d’autres musiciens, dont Mick Jagger, Pete Townshend et Ronnie Wood.

Prise dans son ensemble, la collection est à la fois personnelle et révélatrice.

PHOTO JUSTIN TALLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Quelques-unes des robes portées par Pattie Boyd.

Dans une pièce se trouve une mini-robe vert acide et rose psychédélique portée par Pattie Boyd dans les années 1960. Dans une autre se trouve une horloge grand-père qui était un cadeau de mariage offert à Boyd et Harrison par le gérant des Beatles, Brian Epstein, en 1966.

Il y a des lettres manuscrites d’Harrison et une carte de Noël faite à la main qu’il a offerte à Boyd en 1968.

Harrison et Boyd ont divorcé en 1977 et il est décédé en 2001. Dans ses mémoires de 2007, Boyd a décrit Harrison comme son âme sœur.

Son mariage mouvementé de dix ans avec Clapton, qui s’est terminé en 1989, a été gâché – comme le musicien l’a reconnu plus tard – par son alcoolisme.

Boyd dit qu’elle ne ressent aucune amertume.

« C’était presque dans une autre vie, a-t-elle confié. Et il a sa propre vie et j’ai ma propre vie. Mais ce n’est qu’un peu de l’histoire que nous avons partagée. »

La collection de Pattie Boyd est exposée chez Christie’s jusqu’au 21 mars. Les enchères en ligne se terminent le 22 mars.