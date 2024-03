30e anniversaire des débuts d’Oasis Les frères Gallagher toujours brouillés

(Paris) Triste symbole pour les 30 ans du premier album d’Oasis Definitely Maybe : Liam Gallagher sort vendredi un album, avec le guitariste John Squire (ex-Stone Roses) et non pas son frère Noel, à qui il ne parle plus depuis 2009.