Céline reprendrait-elle du mieux ? Alors que la chanteuse québécoise effectue un retour dans l’espace public avec une présence à la soirée des Grammy et l’annonce d’un documentaire, tout indice allant en ce sens est susceptible de défrayer la chronique ces jours-ci.

La Presse

Vous en avez peut-être entendu parler, la diva de 55 ans a fait une apparition-surprise à la cérémonie des Grammy en présentant le prix de l’album de l’année à Taylor Swift… Mais voilà qu’un extrait vidéo montrant Céline Dion en train de pousser la note en duo avec l’auteure-compositrice-interprète Sonyaé Elise, en coulisse de la soirée, se répand comme une traînée de poudre dans les médias.

La vidéo, d’abord publiée sur le compte Instagram de Sonyaé Elise, a été relayée sur les sites de tous les médias du monde entier, de TMZ à Billboard, en passant par Page Six, le Daily Mail et HELLO. On y retrouve la Céline qu’on connaît, toujours prompte à pousser la chansonnette pour épater la galerie… et surtout, en voix ! Cela a de quoi nourrir les espoirs d’un retour sous les projecteurs pour la star pop qui a interrompu ses activités professionnelles en raison du syndrome de la personne raide dont elle souffre.

Elle sera peut-être plus difficile à ignorer, la prochaine fois.