Charlotte Cardin est l’artiste la plus citée aux prochains prix Juno, avec six sélections, dont celles du meilleur album et de l’artiste de l’année. Le Québec sera bien représenté à la 53e soirée de célébration de la musique canadienne, avec une cinquantaine de citations au total, annoncées mardi matin.

La Montréalaise Charlotte Cardin est également nommée dans les catégories du choix du public, de l’auteur-compositeur, de l’album pop et du single de l’année. Les Ontariens Daniel Caesar et TALK talonnent la chanteuse québécoise au chapitre des sélections avec cinq chances chacun de remporter un prix Juno, notamment dans la catégorie de l’album de l’année.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE TALK

Ainsi, Alexandra Stréliski (Néo-Romance), Charlotte Cardin (99 Nights), Daniel Caesar (Never Enough), Lauren Spencer Smith (Mirror) et TALK (Lord of the Flies) sont en lice pour l’album de l’année. Taylor Swift, Luke Combs, Metro Boomin, Morgan Wallen et SZA s’affrontent dans la catégorie du meilleur album international. Charlotte Cardin, Daniel Caesar, Lauren Spencer Smith, Shania Twain et Tate courent la chance de recevoir le prix Juno de l’artiste de l’année.

La représentation québécoise est forte cette année : Elisapie, Men I Trust, Dominique Fils-Aimé et Souldia comptent aussi parmi les dizaines d’artistes nommés provenant du Québec.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, INVISION/ASSOCIATED PRESS Allison Russell aux Grammy, dimanche dernier

La Montréalaise Allison Russell, gagnante d’un prix Grammy dimanche dernier, est d’ailleurs l’une des artistes les plus cités, avec trois sélections, dans les catégories de l’auteur-compositeur, de l’album roots contemporain et du vidéoclip de l’année. Yannick Nézet-Séguin, également gagnant d’un trophée lors de la grande cérémonie des Grammy, aura deux possibilités de remporter un prix Juno en mars prochain, pour l’album classique de l’année (avec l’Orchestre Métropolitain et le Philadelphia Orchestra).

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Alexandra Stréliski

Alexandra Stréliski se démarque également avec deux citations au total, soit album instrumental de l’année et album de l’année, pour son disque Néo-Romance. FouKi, Karkwa, Salebarbes, Souldia et Les Cowboys Fringants & l’Orchestre symphonique de Montréal sont en lice dans la catégorie de l’album francophone de l’année.

La 53e cérémonie des prix Juno, animée par la chanteuse Nelly Furtado, se tiendra le 24 mars à Halifax.

