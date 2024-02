Les Violons du Roy, le Quatuor Molinari et Stick & Bow se distinguent

C’était fête dimanche après-midi pour le milieu québécois de la musique de concert à l’occasion du 27e gala des prix Opus, organisé par le Conseil québécois de la musique pour récompenser les hauts faits de la saison 2022-2023. Trente prix ont ainsi été remis à différents artisans réunis à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts.

Comme l’an dernier, c’est le comédien Jocelyn Lebeau qui était maître de cette cérémonie d’une durée de deux heures trente, agrémentée de prestations du pianiste Serhiy Salov, du Masmoudi Quartette (musiques du monde), mais surtout de l’ensemble Collectif9, qui a assuré la véritable trame sonore de l’évènement.

Le moment le plus marquant a assurément été le Prix hommage, remis à Isolde Lagacé pour l’ensemble de sa carrière, notamment à la tête de la salle Bourgie, où elle a œuvré une douzaine d’années.

Pour l’occasion ont été diffusés des témoignages vidéo du mécène Pierre Bourgie, du pianiste Alexandre Tharaud, de sa sœur musicienne Geneviève Soly ainsi que d’Olivier Godin et Caroline Louis, qui lui ont succédé à la direction de la salle de la rue Sherbrooke.

En ce qui concerne les autres prix, certains interprètes ont été récompensés deux fois. C’est le cas des Violons du Roy, pour une version de concert de l’opéra Alcina de Haendel (Concert de l’année : musiques médiévales, de la Renaissance, baroque) et une collaboration avec l’altiste Antoine Tamestit (Concert de l’année : répertoires multiples).

C’est aussi le cas pour le Quatuor Molinari, pour son intégrale des quatuors de Berio (Concert de l’année : musiques moderne, contemporaine) et Lumières nordiques, un enregistrement réalisé chez Atma avec le hautboïste de l’Orchestre symphonique de Montréal Vincent Boilard (Album de l’année : musiques moderne, contemporaine). Olga Ranzenhofer, une des deux violonistes de l’ensemble, a en outre été nommée Directrice de l’année.

Le duo Stick & Bow, composé du violoncelliste Juan Sebastian Delgado et de la marimbiste Krystina Marcoux, a pour sa part eu l’honneur d’être lauréat dans deux catégories, Interprète de l’année et Rayonnement à l’étranger.

Concernant les autres prix plus prestigieux, mentionnons celui de Compositrice de l’année, remis à Katia Makdissi-Warren, et celui de Découverte de l’année pour la pianiste Meagan Milatz.

Parmi les autres lauréats, on compte les pianistes Marianne Trudel et Gentiane MG en jazz, Les Arrivants et Oktoecho en musiques du monde, René Lussier et les Productions SuperMusique en musiques actuelle, électroacoustique, ainsi que Bon Débarras et le trio formé par Laura Risk, Nicholas Williams et Rachel Aucoin en musique traditionnelle québécoise.

En classique, le pianiste Bruce Liu s’est vu récompensé en Musiques classique, romantique, postromantique pour un concert donné à la Société musicale Fernand-Lindsay de Joliette. L’intégrale des mélodies de Massenet chez Atma (13 disques) a également été primée dans la catégorie Album de l’année : musiques classique, romantique, postromantique.