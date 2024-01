Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Ty Segall

Le musicien de rock garage Ty Segall est un artiste des plus prolifiques et la sortie de son 15e album en quinze ans en est la preuve. Principalement sous sa propre étiquette, il a fait paraître plusieurs œuvres explorant ses sonorités du folk psyché au jazz progressif au post-punk. Ce plus récent album double, Three Bells, réunit une multitude de genres, dont tous ceux-là, pour une écoute de 65 minutes. La proposition a été très bien reçue par la critique et le public, qui l’ont notamment encensée pour son côté imprévisible.

Alternatif Three Bells Ty Segall Drag City

Sylvie Paquette

PHOTO LAWRENCE FAFARD, FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUES Sylvie Paquette

Forte d’un répertoire bâti sur trois décennies, l’auteure-compositrice-interprète Sylvie Paquette présente ces jours-ci l’album Jusqu’ici, sur lequel elle réinterprète certains de ses succès. « Je crois qu’on peut toujours puiser dans une chanson qu’on a écrite une part de sens qui nous échappait encore jusque-là », annonce la chanteuse pour justifier sa démarche. Comme un regard introspectif sur le chemin parcouru, tout en étant une façon de présenter sous un nouveau jour les morceaux qui lui tiennent à cœur, l’album (réalisé par Philippe Brault) a été l’occasion pour Paquette d’inviter d’autres artistes à réarranger ses pièces et de l’accompagner aux chœurs. Rosie Valland, Ingrid St-Pierre, Salomé Leclerc, Elliot Maginot et quelques autres se retrouvent ainsi sur l’album.

Pop Jusqu’ici Sylvie Paquette Audiogram

KCIDY

PHOTO ANNE-LAURE. ETIENNE, FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUES KCIDY

Le troisième album de la Française KCIDY réunit la pop baroque et une saveur sixties, qu’elle manipule habilement, et sur lesquelles elle dépose des textes qui parlent de la vie, de l’amour (sous toutes ses formes) et de la maternité. Quelque chose de bien est festif, pop, mais aussi empli de moments jazzy ou soul. L’auteure-compositrice-interprète lyonnaise met de l’avant un style unique et accrocheur.

Pop Quelque chose de bien KCIDY Vietnam

Torres

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE Torres

Une décennie s’est écoulée depuis que l’artiste américaine Torres (Mackenzie Scott, de son vrai nom) a fait paraître son premier album, un disque portant son nom, enregistré en cinq jours, qui avait reçu des éloges. La musicienne, guitariste de grand talent, amène son rock ailleurs désormais, déclarant avec What an enormous room qu’elle a encore sa place et qu’elle est là pour faire du bruit, mais aussi, à l’occasion, faire danser.