Les trois groupes américains qui ont fait les beaux jours du rock alternatif et de la musique indie dans les années 1990, entament une tournée nord-américaine le 31 mai en Caroline du Sud. Ils seront à la Place Bell de Laval le 9 juin.

Pixies, mené par le chanteur et guitariste Black Francis, a connu une période faste entre 1987 et 1993, publiant cinq albums coup sur coup, dont Surfer Rosa (certifié or) et Doolittle (certifié platine). Mais le groupe s’est séparé en 1993, avant de se reformer en 2004 et de poursuivre son parcours.

PHOTO ROB GRABOWSKI, ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS Isaac Brock du groupe Modest Mouse

Modest Mouse s’est fait remarquer un peu plus tard, en 1997, avec son album The Lonesome Crowded West. Dans les années 2000, le groupe a sorti trois albums : The Moon & Antarctica, Good News for People Who Love Bad News et We Were Dead Before the Ship Even Sank. Leur dernier album The Golden Casket est paru en 2021. Le chanteur et guitariste Isaac Brock est l’unique membre fondateur toujours actif.

PHOTO STEFANO GIOVANNINI, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE JAZZ DE MONTRÉAL Cat Power

Quant à Cat Power, Chan Marshall de son vrai nom, l’auteure-compositrice-interprète américaine a enregistré une douzaine d’albums depuis le milieu des années 1990. L’an dernier, elle a sorti un long jeu en hommage à Bob Dylan.

Les billets pour le concert du 9 juin sont disponibles en prévente dès le mardi 23 janvier.