« Être un “Indien” n’a pas grand-chose à voir avec le suivi du sperme et la tenue de registres coloniaux : cela a à voir avec la communauté, la culture, les connaissances, les enseignements, qui vous revendique, qui vous aimez, qui vous aime et qui est votre famille », a déclaré Buffy Sainte-Marie.

Buffy Sainte-Marie répond à un reportage qui remet en question son héritage autochtone, affirmant qu’elle n’a jamais menti sur ses origines.

Kelly Geraldine Malone La Presse Canadienne

L’auteure-compositrice-interprète et activiste affirme que le récent reportage de CBC était plein d’erreurs et d’omissions. Dans sa première déclaration publique depuis sa publication, Mme Sainte-Marie qualifie l’histoire d’attaque contre son personnage, sa vie et son héritage.

« Être un “Indien” n’a pas grand-chose à voir avec le suivi du sperme et la tenue de registres coloniaux : cela a à voir avec la communauté, la culture, les connaissances, les enseignements, qui vous revendique, qui vous aimez, qui vous aime et qui est votre famille », a déclaré Mme Sainte-Marie, 82 ans, a déclaré dans une déclaration écrite fournie à La Presse Canadienne.

Chuck Thompson, de CBC, a déclaré mercredi dans un courriel que le diffuseur maintenait l’histoire et que les preuves avaient été présentées équitablement.

CBC a rapporté en octobre avoir trouvé l’acte de naissance de Mme Sainte-Marie, qui indique qu’elle est née en 1941 dans le Massachusetts. Le document indique que le bébé et les parents sont blancs et comprend la signature d’un médecin traitant – une information qui, selon CBC, est corroborée par l’acte de mariage de Mme Sainte-Marie, une police d’assurance-vie et le recensement américain.

Des membres de la famille aux États-Unis, y compris la sœur cadette de Buffy Sainte-Marie, ont également déclaré à CBC que celle-ci n’avait pas été adoptée et n’avait pas d’ascendance autochtone.

Mme Sainte-Marie a déclaré qu’elle « ne s’abaissera pas à répondre à toutes les fausses allégations ».

« Je ne suis pas un morceau de papier »

Cependant, elle a déclaré qu’il était courant que des actes de naissance soient « créés » après que des enfants autochtones ont été adoptés ou retirés à leur famille. Elle a déclaré avoir utilisé tout au long de sa vie un acte de naissance qui était le seul document dont elle disposait.

Elle n’a jamais su si c’était réel, a-t-elle affirmé.

« J’ai entendu d’innombrables personnes raconter des histoires similaires, qui ne savent pas d’où elles viennent et se sentent victimes de ces allégations », a-t-elle déclaré.

« Le plus important, c’est ma vie – je ne suis pas un morceau de papier. »

M. Thompson a déclaré que CBC avait reçu l’assurance d’un greffier municipal de Stoneham, dans le Massachusetts, que le document au dossier était un acte de naissance vivant original et qu’il n’était pas possible qu’un autre ait été inséré après coup.

Mme Sainte-Marie a par ailleurs indiqué que CBC avait interviewé deux anciens membres de la famille qu’elle ne connaît pas. Elle les a accusés de perpétuer une histoire fabriquée par son agresseur présumé dans l’enfance.

CBC a obtenu une lettre de 1975 que Mme Sainte-Marie et ses avocats ont envoyée à son frère, décédé depuis. Le reportage de CBC indique que des souvenirs familiaux et d’autres correspondances écrites montrent que le frère a reçu la lettre après avoir informé quelqu’un de PBS que Mme Sainte-Marie n’était pas autochtone.

Mme Sainte-Marie y écrit que si le frère tentait de lui faire du mal, elle informerait sa famille, son employeur et la police des abus présumés.

« Cela me fait profondément mal de découvrir que mon ex-famille a grandi en ayant peur de moi et en pensant à ces mensonges à cause d’une lettre que j’ai envoyée dans le but de me protéger contre de nouveaux abus », a déclaré Buffy Sainte-Marie dans le communiqué.

Elle a ajouté qu’elle disposait de preuves, notamment de journaux d’enfance, prouvant les abus. « Cela a été incroyablement traumatisant pour moi et injuste pour toutes les personnes impliquées », a-t-elle indiqué.

M. Thompson a affirmé que CBC avait contacté Sainte-Marie, son avocat et son publiciste à plusieurs reprises avant de publier son rapport. Il a soutenu que Mme Sainte-Marie avait reçu une copie de la lettre adressée à son frère, mais avait refusé de commenter.

Thompson a également déclaré que CBC citait abondamment les commentaires publics et les biographies de Sainte-Marie dans son rapport.

« Nous avons représenté sa voix au mieux de nos capacités, malgré le fait qu’elle ait refusé de nous parler », a-t-il mentionné.

Une carrière primée

La culture autochtone de Sainte-Marie était un élément central de son identité alors que sa renommée commençait à croître dans les années 1960. Son premier album, It’s My Way !, présentait Now That the Buffalo’s Gone, une chanson de protestation sur la perte des terres autochtones.

Elle a apporté la culture des Premières Nations à Sesame Street et est considérée comme la première personne autochtone à remporter l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1982 pour avoir coécrit Up Where We Belong du film An Officer and a Gentleman.

Elle a reçu plusieurs Juno et, en 2015, le Prix de musique Polaris de 50 000 $. Des appels ont été lancés pour que les récompenses qu’elle a récoltées au cours de ses six décennies de carrière soient annulées.

Plus tôt cette semaine, un documentaire sur la vie et la carrière de Mme Sainte-Marie a remporté un International Emmy Award. Buffy Sainte-Marie : Carry It On a gagné dans la catégorie programmation artistique.

Le Collectif des femmes autochtones, qui se décrit comme des mères, des grands-mères, des universitaires et des militantes luttant pour mettre fin à la violence coloniale contre les femmes autochtones, a déclaré que cette victoire était comme une « gifle ».

Dans sa déclaration, Mme Sainte-Marie a remercié l’Académie internationale des arts et des sciences de la télévision, affirmant que l’Emmy est une reconnaissance de l’équipe qui a travaillé sur l’histoire de sa vie.

« J’ai toujours pensé qu’il fallait de la pluie et du soleil pour créer un arc-en-ciel. Ce grand honneur vient en effet après la pluie – alors que je continue d’absorber et de traiter la récente attaque contre ma personnalité, ma vie et mon héritage », a avancé Mme Sainte-Marie.

Une histoire évolutive

Le reportage de CBC a déclaré que l’histoire de la naissance, de l’enfance et de l’identité de Sainte-Marie avait changé tout au long de sa carrière. Elle indique qu’elle s’est identifiée comme Algonquine et Mi’kmaq avant de dire qu’elle était Crie, adoptée par une mère de la Saskatchewan.

Des histoires contradictoires sur son adoption ont également été publiées, certaines affirmant qu’elle était un bébé et d’autres qu’elle était une petite fille lorsqu’elle a été emmenée par une famille américaine. Certains disent que ses parents biologiques sont morts ou que sa mère a été tuée dans un accident de voiture.

Le documentaire Carry it On évoque son enfance, la qualifiant d’« enfant adoptée » née au Canada qui a grandi dans le Massachusetts et le Maine. Buffy Sainte-Marie y raconte que sa mère lui a dit que lorsqu’elle serait grande, elle pourrait découvrir elle-même ses ancêtres.

Les informations fournies par le publiciste de la chanteuse indiquent que l’histoire de Mme Sainte-Marie correspond à ce qu’elle savait. En grandissant, sa mère a parlé d’être une descendante du peuple Mi’kmaq, dont la langue appartient au groupe algonquien. À l’âge adulte, elle a été adoptée par une famille crie après que l’histoire orale l’a reliée à la Première Nation Piapot.

Mme Sainte-Marie a déclaré qu’elle avait toujours eu du mal à répondre aux questions sur qui elle était. Elle a essayé de trouver des informations pendant des décennies, mais a finalement réalisé qu’elle ne le saurait jamais.