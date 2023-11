Avec des pièces comme Ms. Jackson et Hey Ya !, le duo de hip-hop OutKast a connu un succès planétaire au début des années 2000. Après une longue absence, André 3000 annonce son retour dans le monde de la musique. Et l’avenue qu’il a choisie est pour le moins surprenante.

L’ancien membre d’Outkast sortira ce vendredi son tout premier opus solo, a-t-il dévoilé sur les réseaux sociaux. Un album complètement instrumental sur lequel il joue… de la flûte.

Dans une entrevue accordée au réseau radiophonique américain NPR, l’artiste détaille que New Blue Sun a été créé en collaboration avec le percussionniste et producteur Carlos Niño. Il explique avoir commencé à enregistrer des séances d’improvisation musicale avec lui et d’autres musiciens, sans avoir l’intention de faire un album.

Finalement, New Blue Sun est né. L’opus de 87 minutes comprend huit pièces instrumentales, dont certaines portent des titres humoristiques, comme I Swear, I Really Wanted To Make A’Rap’Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time.