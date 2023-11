(Toronto) Geddy Lee se dit enfin prêt à enregistrer de nouvelles compositions.

David Friend La Presse Canadienne

Se disant en panne d’inspiration au cours des dernières années, l’ancien bassiste de Rush dit avoir retrouvé l’envie de composer après avoir découvert deux démos inachevés qu’il avait réalisés à la fin des années 1990.

Lee a retrouvé ces enregistrements en faisant des recherches pour son autobiographie My Effin’Life. Il s’est efforcé de les achever en ajoutant des éléments avant la publication du livre prévu pour mardi.

Les deux nouvelles pistes Gone et I Am… You Are feront partie du format audiolivre de l’autobiographie. Lee compte aussi les publier plus tard sur les plateformes de musique en continu, a indiqué un de ses porte-parole.

Ses deux chansons étaient prévues pour son album solo publié en 2000 My Favourite Headache. Les retrouver ont donné le goût au bassiste d’en créer de nouvelles.

« Cela m’a ouvert l’appétit pour faire quelque chose d’un point de vue musical, lance le musicien. L’étincelle est revenue. »

Il prévoit enregistrer de nouvelles compositions au cours de la prochaine année. Il a aussi parlé avec son ancien partenaire de Rush, Alex Lifeson, d’une possible collaboration. Lee ne peut pas promettre que cela va se réaliser.

PHOTO SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Alex Lifeson et Geddy Lee, en 2004

Le troisième membre du groupe, le batteur Neil Peart, est mort en 2020.

Les deux compositions ont une place dans l’autobiographie de Geddy Lee.

Gone est une complainte écrite après la mort de Selena Taylor. La fille de Peart a péri en 1997 dans un accident d’auto. Elle était âgée de 19 ans. La femme du batteur est morte d’un cancer moins d’un an plus tard.

Dans ses mémoires, Lee décrit la chanson comme étant trop forte d’un point de vue émotionnel pour être interprétée à l’époque. Aujourd’hui, il juge qu’elle représente une réflexion appropriée sur la perte d’un proche.

« Ce n’est pas seulement au sujet de perte d’une personne spécifique, c’est au sujet des pertes en général, de ce sentiment horrible quand un être cher disparaît, de notre cerveau qui peine à y trouver un sens », raconte Lee.

PHOTO GALIT RODAN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Geddy Lee, en 2015

I Am… You Are ressemble plus à quoi les admirateurs s’attendent d’une chanson de Geddy Lee, reconnaît le chanteur. La composition plonge au cœur d’un conflit entre deux partenaires amoureux de longue date. Dans son autobiographie, Lee donne le mérite à sa femme Nancy Young pour être restée à ses côtés malgré les longues tournées.

Le musicien dit que les questions persistantes des admirateurs de Rush sur la publication de nouvelles chansons ne le dérangent pas.

« Je suis un gars très chanceux, dit-il. Mes admirateurs veulent toujours que je fasse de la musique. C’est quelque chose de rare, de très beau. »