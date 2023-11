(Los Angeles) Jon Batiste, lauréat d’un Grammy et d’un Oscar et ancien chef d’orchestre au Late Show with Stephen Colbert, entamera sa toute première tournée nord-américaine en haut de l’affiche.

Maria Sherman Associated Press

Son plus récent album, World Music Radio, riche mélange de R & B, hip-hop, swing, jazz et pop, est sorti plus tôt cet été. Sa tournée nord-américaine a été annoncée lundi dans la foulée du dévoilement des finalistes aux prix Grammy. Batiste est en lice pour six trophées, notamment dans les catégories convoitées « album », « chanson » et « disque de l’année ».

Le Uneasy Tour : Purifying the Airwaves for the People prendra son envol le 16 février à Portland, en Oregon. Au Canada, Batiste sera à Toronto le 12 mars, au Massey Hall, puis à Montréal le lendemain, 13 mars, au MTelus. La tournée doit se terminer à Miramar Beach, en Floride, le 27 avril 2024.

« J’aime les chiffres, donc : 20 théâtres et 24 représentations pour bénir l’année charnière 2024 », a expliqué Jon Batiste à l’Associated Press dans une déclaration exclusive.

« Pour ma première tournée solo, je voulais jouer dans des salles plus petites et organiser des expériences qui me permettent de vraiment ressentir les gens pendant que je joue. Considérez ces 24 spectacles moins comme une tournée que comme une série de 24 expériences à ne pas manquer, chacune étant unique en son genre. »

L’objectif, dit-il, est de vivre ses performances dans « des présentations intimes et vivifiantes créées pour nous unir, nous élever et nous inspirer tous en cette période de changement et d’incertitude ».

Les préventes commencent le 14 novembre et les billets pour le grand public seront mis en vente le 17 novembre.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre l’année prochaine, le multi-instrumentiste fait l’objet d’un nouveau documentaire, American Symphony, qui suit son parcours pour composer une symphonie pendant que sa femme, l’écrivaine Suleika Jaouad, subit un traitement contre le cancer. Le film sortira en salles le 24 novembre et sur Netflix le 29 novembre.