Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Miro

L’auteur-compositeur-interprète Miro sort un troisième album et, pour la première fois, c’est lui qui a pris la barre de la réalisation. On trouve sur ce disque des ambiances groovy et funky, collées à des textes introspectifs. L’artiste a collaboré avec Ariane Moffatt et Mike Clay, notamment, pour ce disque dansant qu’il décrit comme l’album qu’il avait toujours voulu créer.

0:00 0:00 Couper le son

Pop Grand Miro Rosemarie Records

Roxanne Filion

Le nouvel album de Roxane Filion est décrit comme un « hymne à la culture francophone ». Ici, l’auteure-compositrice-interprète, choriste de l’émission En direct de l’univers, fouille le répertoire, en commençant par Richard Séguin, jusqu’à Luc Plamondon, en passant par Félix Leclerc ou Robert Charlebois. Les arrangements et la réalisation de Jean-Benoît Lasanté permettent de mettre en lumière neuf pièces méconnues, que Roxane Filion aborde en les enveloppant dans une atmosphère acoustique, faite principalement de piano, de guitares et de cordes.

0:00 0:00 Couper le son

Chanson Chansons oubliées Roxane Filion Productions Bulle

PinkPantheress

C’est un premier album pour la chanteuse britannique PinkPantheress. La parution de Heaven Knows fait suite à sa mixtape, To Hell With, sortie en 2021. Ice Spice, Mura Masa, Cash Cobain et d’autres collaborent sur ce disque de 13 morceaux de musique pop, qui allie le drum and bass, la musique dance et des influences de la musique des années 1990 et du début des années 2000.

0:00 0:00 Couper le son

Pop Heaven Knows PinkPantheress Warner Music UK

Vianney

Le chanteur français Vianney a beaucoup attiré l’attention avec la parution d’un duo avec Renaud, Maintenant. Ce morceau n’est que le premier de 18 collaborations, avec des noms de la musique française et de la scène internationale, dont Ed Sheeran, Mika, Gims, Soprano et Big Flo & Oli. Il a déjà fait paraître huit simples et dévoile maintenant l’œuvre complète, des duos et des trios de chansons originales où il s’accompagne également de son piano ou de sa guitare.

0:00 0:00 Couper le son