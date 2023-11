Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Couleur préférée, Klô Pelgag, Joseph Mihalcean et Samuel Gougoux

PHOTO FOURNIE PAR SECRET CITY RECORDS Klô Pelgag, Samuel Gougoux et Joseph Mihalcean

Parfois, des amis-musiciens s’investissent dans des projets spontanés et libres, dont le résultat est… spontané et libre. C’est ce qu’ont fait l’autrice-compositrice-interprète Klô Pelgag (dont on s’ennuyait justement un peu), Joseph Mihalcean – alias Joseph Marchand, guitariste émérite et auteur-compositeur-interprète à ses heures – et le batteur et compositeur Samuel Gougoux. Ils ont lancé la semaine dernière quatre chansons créées à distance, en s’envoyant leurs parties un peu comme dans un cadavre exquis, sans qu’elles soient retravaillées ensuite. Le résultat est évanescent, presque volatil, et étonnamment riche vu le contexte de création. Alors que la chanson Couleur préférée s’insinue doucement dans nos cerveaux, le constat est évident : cette combinaison de talents est gagnante, quelle que soit la manière d’arriver à leurs fins.

Josée Lapointe, La Presse

Iñigo Quintero, Si Nos Estas

IMAGE TIRÉE DE YOUTUBE Iñigo Quintero

Taylor Swift domine la scène, mais dans son ombre, un jeune Espagnol – il est Galicien, en fait – se démarque : Iñigo Quintero. Sa chanson Si No Estas occupait la première position du palmarès « global » de la plateforme Spotify début novembre. Iñigo Quintero n’a que 21 ans et chante l’obsession amoureuse sur une musique dépouillée (un piano et une batterie économes) laissant toute la place à sa voix empreinte d’un romantisme à fleur de peau. Une autre histoire à succès due à Tik Tok.

Alexandre Vigneault, La Presse

Mother Nature, MGMT

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU GROUPE MGMT

Ils sont de retour. Oui, oui, MGMT, ce même duo qui nous a offert il y a plus de 15 ans la mythique chanson Kids (qui, toutes ces années plus tard, est toujours aussi entraînante). Les Américains Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser n’avaient pas disparu de la carte depuis leur premier disque, mais les trois albums qu’ils ont fait paraître ensuite n’ont pas fait grand bruit. Après un autre essai en 2018, le groupe s’apprête à présenter un cinquième album en 2024 (qui comprendra la première collaboration à vie sur un album de MGMT, grâce à une chanson avec Christine and the Queens), dont le premier extrait, Mother Nature, vient de paraître. La guitare à la sauce Oasis y mène la cadence, la voix se fait discrète, sur une production plus terre à terre, moins psychédélique que les premiers albums du duo. Mother Nature n’en est pas moins accrocheuse, annonçant de très belles choses pour la suite.

Marissa Groguhé, La Presse