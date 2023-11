Il y aura cinq nouvelles chansons des Cowboys Fringants dans Pub Royal, la comédie musicale tirée de leur univers qui alliera musique, danse et cirque. Ce spectacle-évènement très attendu – quoi d’autre avec les Cowboys ? – s’installera pour 27 représentations à la salle Maisonneuve au début du mois de décembre.

Mercredi, dans les lumineux locaux de la compagnie de cirque Les 7 doigts à Montréal, les sept comédiens et chanteurs de Pub Royal ont interprété juste pour nous une de ces nouvelles chansons, Bienvenue chez nous.

« Le freak show va commencer », chantent-ils dans cette longue pièce qui ouvrira le spectacle et met la table pour cette histoire qui se déroule dans un monde dérivé de celui des Cowboys. « C’est une mise en bouche. On comprend qu’on est dans un univers un peu spécial qui n’est pas celui des Cowboys. On est dans un univers parallèle », explique l’auteur-compositeur du groupe, Jean-François Pauzé.

Certains des personnages de la comédie musicale sont directement sortis de chansons, comme Loulou Lapierre de Joyeux Calvaire. D’autres ont été inventés pour le bien de l’histoire qui se déroule, eh oui, au Pub Royal. Toute une faune y gravite, le patron, la gérante, la serveuse, quelques habitués, et c’est dans ce monde étrange que débarquera le courtier d’assurances Jonathan, après avoir eu un accident.

Le metteur en scène Sébastien Soldevila a puisé dans l’immense répertoire du groupe de Repentigny pour créer une trame narrative qui va « du point A au point B » en les reliant les pièces entre elles. « Toutes les chansons sont légitimes d’être chantées au moment où elles sont chantées. » Même La traversée ? « Même La traversée ! s’amuse Jean-François Pauzé. Sébastien y tenait vraiment, alors on a trouvé une twist ! »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le metteur en scène Sébastien Soldevila et l’auteur-compositeur des Cowboys Fringants, Jean-François Pauzé, ont beaucoup travaillé sur les anciennes chansons, pour qu’elles soient parfaitement adaptées au récit de la pièce. Et ce sont les Cowboys eux-mêmes qui jouent la trame musicale préenregistrée qui accompagnera les chanteurs.

Le spectacle comportera 14 chansons, dont les 5 nouvelles. Sébastien Soldevila raconte qu’il a « sauté de joie » chaque fois qu’il recevait un texte de Jean-François Pauzé. « Il y en a une, pour moi, c’est une des plus belles chansons des Cowboys. J’adore toutes les nouvelles, mais celle-là est une coche au-dessus. Les gens vont capoter. »

Ne pas faire un spectacle à partir seulement de vieux succès, c’était une des conditions de Jean-François Pauzé pour embarquer dans le projet. « Je voulais qu’on ajoute de l’eau au moulin pour faire quelque chose de très actuel. »

Porter le message des Cowboys

À 18 jours de la première au Grand Théâtre de Québec, où il y aura six représentations avant celles de Montréal, la troupe de chanteurs, qui répète depuis des mois, est fébrile. « On sait que les fans nous attendent ! », dit Kevin Houle, qui incarne le patron du Pub Royal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les sept acteurs qui interpréteront les personnages de Pub Royal : Alexia Gourd, Richard Charest, Christian Laporte, Kevin Houle, Martin Giroux, Émilie Josset et Yvan Pedneault

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Au mois d’août, Pub Royal a été présentée à la salle Maisonneuve devant un public restreint et les interprètes ont été soufflés par l’énergie « déjà spectaculaire ». Leur tâche d’ici la première à Québec ? « Enchaîner, enchaîner, enchaîner. »

Les chansons des Cowboys ont été remaniées pour leur donner une autre saveur, mais en respectant les versions originales.





Les sept artistes sont ravis de plonger dans le répertoire « riche et cohérent » des Cowboys. Mercredi, ils ont d’ailleurs aussi interprété la puissante D’une tristesse, qui figure sur l’album Les antipodes. Une version remaniée, mais qui respecte l’originale, et qui, avec toutes les voix réunies et les harmonies, nous a donné quelques frissons. C’est très beau, donc, mais comme on le fait remarquer aux interprètes, ils sont quand même sept pour remplacer le chanteur Karl Tremblay !

« Oui, et sept, ce n’est pas assez ! », lancent-ils. Le rythme, le registre, le débit, la quantité de mots à prononcer – « et ils sont tous bons, il faut les entendre » –, la diction impeccable : ils n’en reviennent pas des qualités d’interprète de Karl Tremblay, « jamais à la course, jamais en avant, toujours relax et qui va au bout de son affaire ». Mais l’idée n’était pas tant de l’imiter que de « porter l’œuvre et le message des Cowboys ».

Des chansons aussi populaires, avec une voix aussi populaire, il ne fallait pas faire l’erreur de copier. Sébastien Soldevila, metteur en scène

Les chanteurs-comédiens seront entourés de trois danseurs et d’une dizaine d’acrobates. Quel est l’apport du cirque dans un spectacle comme celui-là ?

« C’est un langage comme les autres », répond Sébastien Soldevila, cofondateur et codirecteur artistique des 7 doigts. « Est-ce qu’on aurait pu enlever le cirque ? Oui. Est-ce que le cirque apporte quelque chose ? Oui. Un aspect spectaculaire. Mais chaque numéro est rattaché à l’histoire. Parce que c’est une histoire très concrète, aussi farfelue soit-elle. »

Jean-François Pauzé aime le fait que le cirque soit utilisé de manière parcimonieuse « et non avec des acrobates qui se pitchent tout le temps partout ». « Ils donnent une rythmique au spectacle. Ils arrivent à point nommé, ils le ponctuent de façon vraiment cool. » Il sourit. « Ça paraît-tu que je suis emballé ? »

Une corde de plus

Avec la maladie de Karl Tremblay, les derniers mois ont été intenses pour les quatre membres des Cowboys Fringants. « Mais il y a eu du beau aussi, de grands moments d’amitié », dit Jean-François Pauzé. Le projet de comédie musicale est arrivé à un bon moment pour lui, et lui a permis de travailler pendant une période creuse.

J’ai passé cinq-six mois là-dessus, je me suis beaucoup impliqué émotivement. Au début j’étais réticent, mais je me félicite tellement d’avoir accepté cette fabuleuse offre. C’est un cadeau de la vie et j’espère que les gens vont apprécier autant que nous. Jean-François Pauzé

Cette nouvelle aventure n’est pour lui qu’une corde de plus à l’arc du groupe. L’expérience est tellement concluante qu’avec Sébastien Soldevila, il caresse l’idée d’un projet récurrent. En 2024, Pub Royal sera par ailleurs présenté à Paris, à Trois-Rivières et à Sherbrooke.

Et ce nouvel album des Cowboys, qui est annoncé d’ici la fin de 2023 ? Il ne sera fait que de nouvelles chansons : les cinq qu’il a écrites pour Pub Royal, et cinq autres, pour « compléter », explique-t-il. « Nous autres, on ne fait pas ça, des EP. On sort des albums. Il y aura aussi des pièces instrumentales qui font partie de la comédie musicale. »

Le chanteur en sera évidemment Karl, qui a déjà enregistré toutes ses parties. C’était logique qu’il interprète celles écrites pour Pub Royal, estime Jean-François Pauzé. « Ce n’est pas vrai qu’on va faire du nouveau matériel et qu’il n’aura pas chanté dessus. Karl aura donc chanté toutes les chansons des Cowboys. »