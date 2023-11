Avec les premières neiges des derniers jours coïncide le dévoilement de la programmation du 16e Igloofest.

Du 18 janvier au 10 février, des artistes électros locaux et de renommée mondiale se succéderont dans le Vieux-Port de Montréal afin de faire danser les festivaliers.

Parmi les artistes invités, notons le populaire et prolifique Diplo, la Canadienne d’origine ukrainienne REZZ, le fabricant de tubes Eric Prydz, le duo français The Blaze et le spécialiste de la trance Armin van Buuren. Gene Tellem, Kris Guilty et Gab Rhome sont parmi les talents d’ici qu’on pourra voir et entendre.

Toute la famille pourra également participer aux évènements en journée d’Igloofête. La programmation des soirées Après-Ski ainsi que celle d’Igloofest Québec, qui sera de retour du 7 au 9 mars, seront révélées prochainement.