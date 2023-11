Le festival Coup de cœur francophone est lancé ce jeudi pour 10 jours de célébration de la musique en français du Québec et d’Europe. Dans l’esprit de cet évènement axé sur la découverte, voici quelques suggestions d’artistes à voir dans les salles de Montréal, du 2 au 12 novembre.

Guessmi + Parazar

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Guessmi, lors des Francos 2022

L’une, Guessmi, est une fière représentante de la scène hip-hop lavalloise qui a notamment vu éclore High Klassified, Shreez et MikeZup. L’autre, Parazar, est une des révélations Radio-Canada de l’année et lauréate du prix Coup de cœur francophone aux Francouvertes. La rappeuse d’origine tunisienne Guessmi amène le R&B, l’afropop et le UK garage dans son hip-hop percutant. La Montréalaise d’origine algérienne Parazar propose un retour aux racines en incorporant du raï à ses productions, mais aussi du R&B et de l’électro-pop.

Le 10 novembre, à 20 h, au Ministère

Solipsisme (lancement) + Douance

PHOTO ALICE CLOUTIER LACHANCE, FOURNIE PAR COUP DE CŒUR FRANCOPHONE Doucance

Le folk et le rock psychédélique inspiré des années 1990 du quatuor Solipsisme seront à l’honneur au lancement de son album Labyrinthologie, à L’Esco. Sur scène ce soir-là également, Douance, auteure-compositrice-interprète originaire du Saguenay, présentera sa douce musique entre le folk, le grunge et la pop rock lo-fi. Elle sera accompagnée sur scène d’un groupe de musiciens expérimentés : Mélanie Venditti, Marc-André Labelle, Raphaël Léveillé et Laurent Massie.

Le 10 novembre, à 22 h, à L’Esco

Täbï Yösha + Virginie B

PHOTO FOURNIE PAR COUP DE CŒUR FRANCOPHONE Täbï Yösha

Täbï Yösha a fait ses premiers pas dans le groupe de jazz et de house The Souldiers, mais c’est maintenant en tant qu’artiste solo qu’elle se révèle, dans une esthétique musicale qui touche au hip-hop, à l’électro, au R & B comme à la néo-soul. Sa grande expérience sur la scène blues lui confère tous les outils pour se rendre très loin avec son propre projet. Virginie B, quant à elle, a su nous charmer avec son premier album, INSULA, qui passe par le R & B en y mêlant la synth pop et la dream pop. Son groove se transmet sur scène de la meilleure des manières.

Le 4 novembre, à 20 h, au Ministère

Yocto + Vincent Khouni

PHOTO ANDY JON, FOURNIE PAR COUP DE CŒUR FRANCOPHONE Yocto

Jean-Michel Coutu et Yuki Berthiaume-Tremblay (que certains connaîtront du groupe IDALG) se réunissent avec Emmanuel Éthier, Félix-Antoine Coutu et Carl Matthieu Neher. Le résultat, Yocto, marie l’art rock, le space opera aux tonalités rock underground. Le même soir, l’ancien meneur du groupe garage DDWD, Vincent Khouni, présentera son tout nouveau projet. Khouni est un artiste multidisciplinaire qui manie autant les sons que les mots et les images. En tant qu’artiste solo, il fait aller son rock psychédélique à saveur seventies, en s’entourant d’Emmanuel Alias (ALIAS) à la batterie, de Patrick Gosselin (Le Couleur) à la basse et au pedal steel, ainsi que de Guillaume Chiasson (Bon Enfant) à l’enregistrement.

Le 3 novembre, à 22 h, à L’Esco

Julia Jean-Baptiste + Palatine + Malaimé Soleil

PHOTO FOURNIE PAR COUP DE CŒUR FRANCOPHONE Palatine

Il y aura au Lion d’Or ce soir-là la musique électro-pop et funk de Julia Jean-Baptiste, qui amène les influences de la chanson française dans ses mélodies et ses mots. Il y aura aussi le folk rock de Palatine, groupe parisien que l’americana influence grandement. Il y aura finalement les guitares blues, le retour au trad et l’ascendance du folk des années 1970 que l’on retrouve dans le pop rock de Malaimé Soleil, groupe estrio-maskoutain qui vient de dévoiler son premier album. Une soirée qui promet !

Le 4 novembre, à 20 h, au Lion d’Or

D’autres artistes (plus connus) à ne pas manquer

PHOTO JEAN-FRANÇOIS SAUVÉ, FOURNIE PAR COUP DE CŒUR FRANCOPHONE Le Roy, la Rose et le Lou(p)