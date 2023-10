Les classiques de Céline Dion feront l’objet d’un spectacle à la Maison symphonique de Montréal, en décembre prochain.

Dirigé Alexandre Da Costa, l’Orchestre philharmonique du Québec reprendra en version symphonique les grands succès de la chanteuse québécoise.

Sur scène, quelque 47 musiciens et 6 solistes revisiteront des pièces tels que My heart will go on, Pour que tu m’aimes encore et J’irai où tu iras.

Quatre représentations sont prévues les 27 et 28 décembre. La mise en vente au grand public débutera vendredi à 10 h sur les sites de la Place des Arts ou de la firme événementielle Gestev.