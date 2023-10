(Montréal) Plusieurs milliards d’écoutes de pistes musicales sur les services de diffusion en continu ont été dénombrées au Québec en 2022. Dans ce nombre massif de téléchargements, les artistes québécois ont eu du mal à faire leur place avec moins de 10 % des parts, selon un nouveau rapport de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

L’Observatoire de la culture et des communications de l’ISQ a publié mardi son bulletin annuel sur la consommation d’enregistrements musicaux dans la province. Pour la première fois, il offre un portrait complet sur les tendances en matière de musique en continu grâce à des données du système Luminate Data.

On y révèle que les Québécois ont écouté près de 24 milliards de pistes musicales sur les plateformes de diffusion en continu l’an dernier. Les œuvres interprétées par des artistes du Québec ne représentent que 8 % de tous ces téléchargements.

Parmi les 10 000 pistes les plus écoutées, la part pour les morceaux interprétés en français grimpe à 8,6 %, dont environ 5 % sont des pièces franco-québécoises. La grande majorité des écoutes (85,7 %) ont été des œuvres interprétées en anglais.

Quatre chansons d’artistes québécois sont parvenues à se hisser dans le palmarès des pistes les plus écoutées, d’après l’Observatoire. On y retrouvent Copilote (version Grignotines de luxe) de FouKi et Jay Scott en 25e position, L’Amérique pleure des Cowboys fringants en 68e position, Lullaby d’Alicia Moffet en 72e position et Meaningless de Charlotte Cardin en 93e position.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE FouKi et Jay Scott occupent la 25e position du palmarès avec leur pièce Copilote (version Grignotines de luxe).

L’analyse de l’Observatoire permet aussi de constater des différences régionales dans les préférences musicales. Par exemple, la plus forte consommation de rock alternatif a été enregistrée dans les régions de Québec et de Shawinigan, tandis que Montréal affiche la plus grande part d’écoute pour le RnB/hip-hop et le rap.

Les musiques populaires ont obtenu un peu plus la cote dans la région du Saguenay qu’ailleurs au Québec, alors que le country s’est davantage imposé dans la région de Gatineau.

Plus de la moitié des écoutes faites sur les plateformes de musique en continu au Québec a été enregistrée dans la métropole québécoise en 2022.

Le bulletin sur la consommation d’enregistrements musicaux montre également que la baisse des ventes de disques compacts s’est poursuivie l’an dernier. À l’inverse, la vente des disques vinyle est une nouvelle fois à la hausse.