La musique, une affaire de famille pour Alisa Weilerstein et Rafael Payare

(New York) Lorsque la violoncelliste Alisa Weilerstein et le directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), Rafael Payare, se rendent au travail, ils ont besoin de six billets d’avion : un pour papa et maman, deux pour leurs filles Ariadna et Elina, un pour la nounou, et un pour le violoncelle.