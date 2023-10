Quatre des sept membres de Beau Dommage : Pierre Huet, Réal Desrosiers, Marie Michèle Desrosiers et Michel Rivard

L’année 2024 marquera les 50 ans du tout premier album de Beau Dommage. Pour l’occasion, l’Orchestre Métropolitain (OM) reprendra en version symphonique une vingtaine des chansons du groupe dans un spectacle-évènement intitulé Ça fait 50 ans qu’on se connaît.

À l’approche du 50e anniversaire de leur album homonyme, les membres de Beau Dommage sont heureux de « se laisser faire plaisir », indique, en entrevue, le parolier Pierre Huet.

« C’est absolument clair que nous, on ne sort pas de nouvel album, on n’écrit pas de nouvelles chansons, on ne va pas sur la route… Mais il y a des gens qui nous approchent avec des projets », poursuit celui qui a écrit cinq des onze chansons du premier opus de Beau Dommage, paru en 1974.

Lorsque l’équipe des Productions Martin Leclerc leur a proposé de revisiter en version symphonique des pièces de leurs cinq albums, les sept membres de Beau Dommage ont dit « oui ».

Chacun d’entre eux a suggéré des morceaux. Si le choix définitif n’est pas encore arrêté, Pierre Huet nomme La complainte du phoque en Alaska comme une chanson incontournable dont les arrangements se prêtent bien à une version orchestrale.

Écrite par Pierre Huet et composée par Pierre Bertrand, Robert Léger et Michel Rivard, Un incident à Bois-des-Filion, d’une durée de 20 minutes dans sa version intégrale, sera aussi parmi les pièces jouées. « Celle-là, ça nous tenait à cœur. Elle va y être et ça va être très, très beau », révèle celui qui agit comme conseiller artistique pour ce projet, tout comme le batteur Réal Desrosiers.

En ce qui concerne le choix des autres chansons, Pierre Huet affirme qu’ils écouteront aussi l’avis d’Adam Johnson, le chef d’orchestre, de même que celui d’Antoine Gratton, qui signera les arrangements et la direction musicale.

Onze interprètes

Onze interprètes, dont quelques anciens candidats de La voix ou de Star Académie, joindront leur talent aux instruments de l’Orchestre Métropolitain : Alexandre Désilets, Allyson Pétrin, Audrey-Louise Beauséjour, Audrey-Michèle, Coral Egan, David Latulippe, Franck Julien, Jules, Krystel Mongeau et Lyxé.

Est-ce que les membres de Beau Dommage monteront sur scène lors de la première du spectacle, le 31 août 2024, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts ? « Je ne vois pas pourquoi on bouderait notre plaisir », répond Pierre Huet, qui n’a cependant pas indiqué si Beau Dommage interpréterait une chanson.

En ce qui concerne leur présence aux autres évènements entourant le 50e anniversaire de l’album Beau Dommage, « on va y aller au cas par cas », indique-t-il, selon l’état de santé de chacun, notamment. On sent toutefois que le groupe espère pouvoir assister à la majorité de ces hommages. « C’est comme si tes petits-enfants t’apportaient des cadeaux », illustre le parolier.

En plus de Montréal, Ça fait 50 ans qu’on se connaît sera présenté à Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec.

Les billets seront mis en vente pour le grand public ce vendredi.