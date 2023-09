La tournée d’adieu d’Aerosmith, qui doit s’arrêter à Montréal, est repoussée à « quelque part en 2024 » en raison des blessures au cordes vocales du meneur Steven Tyler.

Toutes les dates à venir en 2023 pour cette ultime série de concerts du groupe américain sont reportées le temps que le chanteur puisse continuer d’être traité pour sa fracture du larynx. Une vingtaine de spectacles sont ainsi reportés.

Puisque le concert au Centre Bell de Montréal est initialement prévu pour le 26 janvier 2024, on ne sait pas encore s’il sera tenu plus tard. Chez le promoteur montréalais evenko, on indique à La Presse que les prochaines semaines amèneront plus de détails.

La tournée s’était amorcée le 2 septembre à Philadelphie. Aerosmith avait donné deux autres concerts, à Pittsburgh et à Elmont avant de prendre une pause pour que Steven Tyler puisse recevoir des traitements pour sa blessure au larynx. « Je promets que nous serons de retour dès que possible », a assuré le meneur dans un communiqué.

Rappelons que la tournée a été lancée quelques mois après que Steven Tyler ait été poursuivi en justice par une femme l’accusant de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était encore mineure, dans les années 1970.