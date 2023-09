« J’ai décidé de vous écouter, de m’écouter, pis de prendre un break », a annoncé mercredi le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay. Afin qu’il puisse se concentrer sur ses traitements contre le cancer, le groupe a pris la décision d’annuler tous ses spectacles prévus cet automne.

Sa tournée européenne qui devait débuter en novembre est également reportée. C’est le chanteur qui en a fait l’annonce dans une courte vidéo publiée mercredi matin sur Instagram.

« On va annuler nos spectacles de l’automne pour que je puisse me concentrer sur mes traitements, ma remise en forme, ma recharge physique et mentale », a annoncé Karl Tremblay à ses fans.

Atteint d’un cancer de la prostate, le chanteur affichait un état de santé chancelant depuis le début de l’été, forçant le groupe à annuler plusieurs concerts.

« [J’ai reçu] beaucoup de messages qui disaient “Prends soin de toi, Karl. Prend un break, occupe-toi de ta santé.” J’ai décidé de vous écouter, de m’écouter, pis de prendre un break », a-t-il partagé, remerciant le public pour l’amour reçu à la suite de son diagnostic.

« Les shows des Cowboys, c’est demandant. On aime ça quand ça bouge, quand les gens chantent, dansent avec nous. Je vais aller remettre un peu de jus dans la tank comme on dit, et donner une chance aux traitements de faire leur effet », a-t-il ajouté.

Le chanteur a finalement adressé quelques mots à leurs fans européens. « On va venir vous voir éventuellement. Je voulais juste vous dire qu’on oublie pas. On vous aime », a-t-il conclu.