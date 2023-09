Un deuxième album puissant et fébrile pour La Force, joyau de l’indie pop montréalaise à la voix hypnotisante.

Avec sa voix riche et juste, sa présence incarnée et son intelligence musicale, Ariel Engle est un joyau de la scène indie pop montréalaise qui prête sa voix et sa créativité à une foule de projets depuis plus de 15 ans. Membre du collectif torontois Broken Social Scene et collaboratrice de Patrick Watson (entre autres), La Force est l’incarnation en solo de l’autrice-compositrice-interprète, dont le premier album s’était retrouvé sur la présélection du prix Polaris en 2019.

Revoici donc La Force avec XO Skeleton, qu’elle a coréalisé avec le Plants and Animals Warren Spicer. Entourée de brillants collaborateurs, dont le bassiste Michka Stein (Patrick Watson, TEKE : : TEKE) le saxophoniste du Broken Social Scene David French, le batteur Liam O’Neill (Suuns) et Christophe Larouche aux claviers (Jimmy Hunt, Chocolat), La Force livre évidemment un album bien texturé, mais plein d’interstices pour le faire respirer.

Entre le folk, des touches de R & B, un peu d’électro et de la distorsion bien assumée en fin d’album, La Force propose un pur voyage indie pop, mélancolique et spectral. Le tout sur fond de constat existentiel, et la chanson titre, XO Skeleton, résume bien le sens de l’album : la vie est fragile et nous allons tous mourir, mais embrassons-la, dans le meilleur comme dans le pire.

Avec cette voix hypnotisante et capable de toutes les nuances, enveloppante et réellement remuante, La Force porte bien son nom. S’il y a un côté aérien à l’ensemble, rien n’est mièvre ou édulcoré. Au contraire, on a affaire à un univers fébrile et tout en puissance, qui élève et réconforte, mais aussi qui surprend et qui brasse un peu. C’est beaucoup pour un seul album, et c’est là toute la force de La Force.

Extrait de Condition of us

