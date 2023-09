Habitués de décoder les indices semés par leur idole, les Swifties ont résolu les 33 millions de puzzles soumis mardi. La solution menait au dévoilement des chansons bonus qui apparaîtront sur l’album 1989 (Taylor’s Version).

Ce disque à paraître le 27 octobre fait partie du projet de réenregistrement amorcé en 2019 par la star américaine Taylor Swift. Comme à son habitude, elle ajoutera à cette nouvelle version des titres inédits. Pour 1989 (Taylor’s Version), il s’agit de Is It Over Now ?, Now That We Don’t Talk, Say Don’t Go et Suburban Legends.

Billboard rapporte que la folie entourant le décryptage des millions de puzzles mis en ligne mardi a suscité une surcharge de recherches sur Google.

Taylor Swift a déjà publié ses propres versions réenregistrées de ses albums Fearless, Red et Speak Now. Elle mène ce projet dans le but de se réapproprier son œuvre, puisqu’elle ne détient pas les bandes maîtresses de ses premiers disques et n’a plus le contrôle sur leur commercialisation.

La chanteuse a raconté dans un documentaire musical intitulé Folklore être ravie de la réponse des stations de radio, puisque certains grands réseaux ont choisi de ne diffuser que ses nouvelles versions.