Plus confiante qu’à son premier essai, Evelyne Brochu revient avec une nouvelle collection de chansons romantiques au charme suranné et aux envies pop mieux assumées.

Ce deuxième album de la comédienne et désormais chanteuse Evelyne Brochu a, comme son premier, un air de déjà entendu. Qu’elles flirtent avec la pop eigthies ou la pop romantique à la française des années 1960, ses chansons possèdent toutes un je ne sais quoi de familier sur le plan mélodique, en raison du ton général ou de la manière. Quelque chose qui fait qu’on adhère sans effort.

Une grande partie du mérite revient à Félix Dyotte (autrefois de Chinatown, aussi collaborateur de Pierre Lapointe), qui demeure le principal architecte du Danger. Proche d’Evelyne Brochu depuis le début de l’âge adulte, l’auteur, compositeur et réalisateur lui sert encore une fois des airs empreints d’une élégante mélancolie et les dépose dans des écrins charmants, parfois sensuels. Trop habile pour se contenter d’emprunts directs, il évoque le passé sans renier sa sensibilité contemporaine.

Evelyne Brochu elle-même s’affirme davantage sur ce deuxième disque. Ça se remarque dans son chant plus assuré, dans l’approche parfois plus franchement pop (Une autre vie), mais aussi dans les paroles. Elle signe en effet une grande partie des textes, dévoilant une plume d’une grande finesse. Que le verbe tende vers les élans poétiques ou la simplicité, tout ici relève de l’évidence, tout coule de source.

Il y a de la couleur et des dorures discrètes dans ces chansons-là. Des nuages qui planent aussi. Surtout, il y a une sensibilité communicative, plus impudique qu’auparavant, mais sans être crue, et un je ne sais quoi de confortable et d’accueillant malgré le vague à l’âme. Ce disque accompagnera magnifiquement les journées d’automne qui s’en viennent et on pressent qu’il nous suivra bien au-delà.

0:00 0:00 Couper le son