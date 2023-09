(Paris) « Une nouvelle génération me découvre avec Padam Padam et elle n’a jamais entendu parler de The Loco-Motion », sourit Kylie Minogue : l’Australienne fait toujours danser après 35 ans de carrière, portée par ce nouveau simple viral sur TikTok.

Philippe GRELARD Agence France-Presse

Padam Padam, premier morceau lâché en éclaireur d’un nouvel album, Tension, prévu pour ce vendredi, n’est pas une reprise de Padam Padam d’Édith Piaf mais un titre électro qui a cartonné cet été (plus de 71 millions d’écoutes sur Spotify, leader du marché des plateformes de diffusion musicale en continu).

« Jusqu’ici, le seul Padam Padam dans mon univers, c’était la chanson d’Édith Piaf mais, la seule similitude, c’est le titre : il m’est arrivé plein de choses dingues dans ma vie et c’en est encore une de me retrouver liée à deux mêmes mots d’Édith Piaf », s’amuse-t-elle, lors d’une rencontre avec l’AFP à Paris.

IMAGE DARENOTE/BMG, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS La pochette de l’album Tension

« Je me demandais si les Français seraient “d’accord” », poursuit la vedette de 55 ans, prononçant ce dernier mot dans la langue de Baudelaire. La chanteuse a pu juger du bon accueil dans l’Hexagone lors d’une écoute de l’album dans un club du centre de Paris. Les heureux élus dans la confidence ont eu la surprise de la voir descendre de l’estrade pour danser dans le public, vêtue façon petit chaperon rouge, juchée sur des hauts talons qu’elle finira par ôter.

Résidence à Las Vegas

La France n’a pas été le seul pays à accrocher et TikTok s’en est même emparé. « Je ne l’avais pas vu venir », souffle-t-elle. De quoi lui ouvrir une nouvelle audience aux frontières de l’adolescence.

« Être acceptée à mon âge par ce public me donne de l’énergie. Une nouvelle génération me découvre avec Padam Padam et elle n’a jamais entendu parler de The Loco-Motion ou Can’t get you out of my head ».

The Loco-Motion figure sur son premier disque studio Kylie, paru en 1988. On y entend aussi le succès I should be so lucky.

Ce premier opus s’est écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires. Pour célébrer les 35 ans de cette sortie, une édition limitée sortira le 24 novembre. Celle qui avait d’abord crevé l’écran dans Neighbours, superproduction des séries télévisées, a aujourd’hui vendu plus de 80 millions de disques et cumule plus de cinq milliards d’écoutes en ligne, selon sa maison de disques.

Tension, taillé pour le plancher de danse, devrait lui permettre à son tour de remplir les salles dans le monde entier. Dix nouvelles dates ont été ajoutées à sa résidence à Las Vegas en novembre.

« Nuits Kylie »

Et Padam Padam est, comme beaucoup de ses chansons, devenu un tube dans la communauté LGBTQIA+.

C’est quand son gérant, au début de sa carrière musicale, lui a parlé de « Nuits Kylie » dans Oxford Street, rue des clubs gay à Sydney, que l’artiste a pris conscience de cette caisse de résonance.

« Il y a des drag queens et, dans ces spectacles, je suis la dernière Kylie. Il y a des versions supersoniques de moi, contre qui je ne pourrais pas gagner la compétition », rit-elle.

Début 2023, Kylie Minogue a participé à la WorldPride à Sydney. « C’était électrique et, en bonus, ma sœur (Dannii) était là. C’était la surprise, à la fin du spectacle, on a chanté la dernière chanson ensemble. Voir deux Minogue ensemble, c’est comme voir une licorne ».

Récemment, interrogée sur quelle actrice pourrait jouer dans son éventuel biopic, Kylie Minogue a répondu Margot Robbie, compatriote, en tête du box-office cet été avec Barbie.

« Cette histoire a bien tourné. Quand quelqu’un m’a demandé ça, j’étais en panique (rires) et j’ai répondu Margot Robbie. Ce serait elle dans mes rêves. Je suis une grande fan mais je sais que ça n’a n’arrivera pas. Alors, si un biopic doit se faire, il faudrait quelqu’un de pas si connu, pour les différentes Kylie, bébé, petite, plus vieille ».