La chanteuse Taylor Swift fait partie des centaines d’artistes invités à devenir membres de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, l’organisation qui produit les Oscars.

La Presse

Dans un communiqué de presse envoyé à CNN mercredi, l’Académie a annoncé qu’elle avait invité 398 artistes et cadres « qui se sont distingués par leur contribution au cinéma ».

Swift a suscité l’intérêt des Oscars pour la saison 2023 lorsque sa première réalisation, All Too Well : The Short Film, a été soumis à l’examen dans la catégorie du meilleur court métrage en prise de vue réelle.

Sa chanson originale Carolina, écrite pour le film Where the Crawdads Sing, a été retenue dans la catégorie de la meilleure chanson originale. Swift n’a finalement été nommée aux Oscars dans aucune des deux catégories.

Selon l’annonce de l’Académie, « la sélection des membres est basée sur les qualifications professionnelles, avec un engagement permanent pour la représentation, l’inclusion et l’équité, qui reste une priorité ».

d’après CNN