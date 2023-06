Festival international de jazz de Montréal

Les neuf vies de Robert Plant

Le vénérable Englishman et icône du rock de 74 ans effectue un retour au Festival international de jazz de Montréal en compagnie de sa muse Alison Krauss. Bluegrass, country-folk et rock sur la pédale douce, la soirée s’annonce divine. Nous avons bien tenté de lui parler ; pas grave, on vous jase de lui pareil en avant-goût de la 43e édition. Noblesse oblige.