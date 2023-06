Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Elisapie, Isumagijunnaitaungitq (The Unforgiven)

En 2021, le plus populaire des groupes du Gros Quatre lançait The Metallica Blacklist, qui regroupait pas moins de 53 reprises imaginées par d’autres artistes des 12 chansons comprises sur son mythique album noir. Mais cette collection ne contenait certainement pas de version aussi ensorcelante de The Unforgiven que celle, en inuktitut, qu’a révélée cette semaine Elisapie (et qui lui a permis de se tailler une place sur les plateformes du magazine Rolling Stone). La chanteuse pourrait-elle l’interpréter en août avec les quatre vétérans métalleux lors de leur visite au Stade ? Elisapie a déjà, en tout cas, une sorte de lien avec le guitariste Kirk Hammett, qu’elle a interviewé sur les ondes de la station de radio de Salluit, TNI, alors qu’elle n’avait que 15 ans. Vivement que l’on déterre cette pièce d’archives !

Dominic Tardif, La Presse

Marie-Gold, Banque de beats mondiale

PHOTO GENEVIÈVE CHARBONNEAU, FOURNIE PAR LA COOP LES FAUX MONNAYEURS Marie-Gold

Toujours bien baveuse, Marie-Gold revient avec un deuxième extrait en prévision de son prochain album, Retour à baveuse city, qui paraîtra le 7 juillet. Sur Banque de beats mondiale, la rappeuse se présente comme une machine à produire de la musique, une « vache à lait » du rap queb. Elle enchaîne les flows rapides et tranchants sur un beat obscur signé Fifo, agrémentant le tout de la détermination qu’on lui connaît. Marie-Gold participera au spectacle de la fête nationale de Laval, le 24 juin.

Philémon La Frenière-Prémont, La Presse

La Bottine souriante, Les jolies Québécoises

PHOTO GAËLLE LEROYER, FOURNIE PAR LA BOTTINE SOURIANTE La Bottine souriante

Jean-François Branchaud est celui qui porte la première chanson du prochain disque de La Bottine souriante, dévoilée à l’approche de la fête nationale. Elle s’intitule Les jolies Québécoises (un choix un peu curieux à notre époque) et s’inscrit dans la tradition des chansons humoristiques. Elle met de l’avant le son jazzy trad qu’on connaît, mais avec un swing renouvelé.

Alexandre Vigneault, La Presse