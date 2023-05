L’auteur-compositeur-interprète de 81 ans, ex-membre du célèbre duo Simon & Garfunkel, aurait perdu l’ouïe de l’oreille gauche récemment, ce qui aurait affecté sa capacité à livrer des concerts live.

Paul Simon s’est livré au quotidien londonien The Times au sujet de sa surdité récente. Il aurait perdu l’ouïe au cours de la période d’écriture de son dernier album Seven Psalms, qui vient tout juste de paraître.

« De manière assez subite, j’ai perdu presque toute l’ouïe de mon oreille gauche, et personne n’a pu me fournir d’explication pour cela, a-t-il dit. Donc tout est devenu plus compliqué. »

L’artiste qui évoque la « frustration et la contrariété » accompagnant cette perte d’audition se fait philosophe en entrevue, estimant que ce n’est peut-être pas une mauvaise chose, vu qu’il y a des chansons qu’il n’a plus envie de chanter de toute façon.

« Les chansons que je ne veux pas chanter, je ne les chante pas, mais parfois, il y a des chansons que j’aime bien, mais à un certain moment de ma tournée, je me dis : mais qu’est-ce que tu fous, Paul ? C’est souvent quand je chante You Can Call Me Al… Je me dis : t’es comme un cover de Paul Simon, rentres chez toi. »