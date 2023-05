La rencontre entre le Montréalais Kaytranada et le rappeur de Portland Aminé donne naissance à un projet estival aux invités prestigieux et au fini impeccable.

KaytrAminé est le résultat de l’alliance des talents de beatmaker de Kaytranada et des rimes savoureuses d’Aminé. Juste à temps pour l’été, ils nous proposent ainsi un disque où les productions house menées par la basse mettent en valeur de savoureux couplets.

Les thématiques ne sont pas particulièrement claires. Il n’est pas ici question de faire passer de profonds messages philosophiques. Les femmes sont encore, malheureusement, des « hoes » et des « bitches ». Mais les images que proposent Aminé sont souvent formulées avec inventivité et ingéniosité. Les refrains qui les accompagnent, pleins de répétitions, mais tellement entraînants, sont de judicieux vers d’oreille.

Les invités sur le disque ne sont pas que des figurants. Freddie Gibbs, Pharrell, Big Sean, Amaarae et Snoop Dog non seulement amènent du prestige au disque, mais permettent aussi de naviguer entre les styles au fil de l’écoute. EYE est une des perles de cet album. Snoop Dog vient poser quelques vers sur une production plus élémentaire, mais irrésistible.

Le disque évolue en decrescendo, avec des productions de plus en plus lentes. La première pièce, Who He Iz, capte tout de suite l’attention grâce à son tempo rapide. Celle qui suit, letstalkaboutit (avec Freddie Gibbs), est des plus convaincantes. La troisième, 4EVA (avec Pharrell Williams) est aussi parfaite pour les clubs. Mais après quelque 34 minutes d’écoute, lorsque la fabuleuse K&A se termine, on vient d’avoir droit à la meilleure pièce du disque (à notre humble avis). On est alors complètement sorti de l’ambiance dansante pour une production aux échantillonnages plus R&B, un rap plus axé sur les mots que sur le rythme du côté d’Aminé.

Quel que soit le genre que l’auditeur préfère, entre les chansons pour les pistes de danse et celles où le rap est plus brut, il y en a pour tous sur ce disque, que l’on écoutera certainement encore et encore cet été.

Extrait de EYE de KaytrAminé (avec Snoop Dog)

