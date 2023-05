Soirée costaude pour le 33e Gala SOCAN : après une année d’absence, c’est environ 100 trophées qui ont été décernés dimanche, lors d’une soirée tenue à la TOHU. Ginette Reno, Plume Latraverse, Jean-Pierre Ferland et Paul Piché figuraient parmi les artistes honorés pour leur carrière, lors de la cérémonie animée par la drag queen Barbada.

La SOCAN n’est pas un gala comme les autres : les lauréats savent qu’ils recevront une accolade lorsqu’ils s’y présentent. La Société de gestion de droits d’auteurs soulignait cette année les trajectoires exceptionnelles de quatre figures marquantes de la chanson québécoise : Ginette Reno a reçu le Prix Hommage, Plume Latraverse, le Prix Excellence, Paul Piché a été intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens et Jean-Pierre Ferland a reçu le Prix Empreinte culturelle pour sa chanson Un peu plus haut, un peu plus loin.

La remise de cette distinction a été soulignée dès l’ouverture du gala, alors que Jeanick Fournier, gagnante de Canada’s Got Talent, a interprété cette chanson aussi emblématique de Ginette Reno, qui l’a portée en 1975 sur le mont Royal. Se disant « fier » et « sincèrement touché » d’avoir été choisi, Jean-Pierre Ferland a offert un mot de remerciement préenregistré. « J’aurais aimé être là, avec vous, mais vous savez, un homme de mon âge, ça se couche tôt », a-t-il ajouté.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Barbada a fait une entrée digne d’une pop star lors du Gala SOCAN : elle est littéralement descendue du plafond !

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Catherine Durand, Mara Tremblay et Marie-Pierre Arthur entourent Plume Latraverse, récipiendaire du Prix Excellence, à qui elles rendent un hommage musical lors du Gala de la SOCAN.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Banx & Ranx et Benny Adams (au centre) ont été honorés pour le succès Tu t’en iras de La Zarra.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jeanick Fournier, Saguenéenne qui a remporté Canada’s Got Talent, a été choisie pour interpréter Un peu plus haut, un peu plus loin, chanson emblématique de Ginette Reno, récipiendaire du Prix Hommage.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Parce qu’on vient de loin, de Corneille, devient un classique de la SOCAN cette année. Il pose ici avec sa conjointe Sofia de Medeiros. 1 /5









L’instant d’après, l’assistance a eu droit à un numéro à grand déploiement. L’animatrice de la soirée, la drag queen Barbada, a fait une entrée digne d’une pop star internationale : elle est descendue du plafond au son d’un medley mêlant notamment Où sont les femmes, de Patrick Juvet, puis Emmène-moi de Marie-Mai et Etc. de Gabrielle Destroimaisons. Elle a mené la soirée rondement, osant quelques blagues salaces, mais surtout pleines de vivacité d’esprit.

Impossible de faire la nomenclature des dizaines de prix remis au cours de la soirée, couvrant tous les genres musicaux – du country à la musique autochtone en passant par l’électro et la musique à l’image. Du lot, soulignons néanmoins celui remis à Banx & Ranx et Benny Adams pour Tu t’en iras de La Zarra, qui va représenter la France au prochain concours Eurovision, et à Demy & Clipz, tandem qui a contribué au méga-succès La Corriente, qui a valu un Grammy à Bad Bunny. Banx & Ranx a remporté plusieurs autres prix, dont le Prix de l’auteur-compositeur non interprète.

Des hommages

Dans cette pluie de prix, les hommages ont occupé la part qualitative de la soirée. Julie Snyder a été éloquente dans son mot de présentation de Paul Piché, intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens, soulignant notamment sa sensibilité sociale et son sens du « nous ». Comme pour lui donner raison, celui-ci a accepté l’honneur qui lui était fait en insistant sur le fait qu’il y a des dizaines de personnes qui travaillent dans l’ombre. « On ne fait pas ça tout seul, a-t-il insisté, évoquant les auteurs, les compositeurs, les musiciens, les techniciens de scène, les employés de bureau et tous les autres. C’est énorme le nombre de personnes qui travaillent pour qu’on puisse se retrouver sur scène devant le public. »

Monté sur scène après un hommage musical fait par Catherine Durand, Marie-Pierre Arthur, Mara Tremblay et Martin Deschamps, Plume Latraverse a reçu son Prix Excellence avec sincérité et bien sûr un sourire en coin. « Prix Excellence, je suis pas sûr. Je dirais dans mon cas prix persévérance. Comme dirait probablement le faucon pèlerin de la CAQ : pour avoir toughé la runne aussi longtemps avec mes vieilles chansons toutes croches, a-t-il dit.

Une chanson vieillit mieux que son auteur. C’est la grâce d’une chanson : elles sont faites pour durer. Faites des chansons. Ça coûte moins cher qu’un film et ça dure bien plus longtemps. Faites des chansons, dans votre langue autant que possible. Ça nous garde vivants. Plume Latraverse

Plus tard en soirée, ce fut au tour de Ginette Reno d’être célébrée. La SOCAN lui a remis son Prix Hommage. « Elle a chanté l’amour de toutes ses tripes, elle a chanté toute sa vie pour les autres », a souligné sœur Angèle, son amie, qui avait pris la peine de faire des sucres à la crème avec la recette de la maman de la chanteuse, l’invitant à les savourer comme des bouchées d’amour. « Ça fait 64 ans que je chante. Je chante toujours comme si c’était la première fois. Plus je vieillis, plus c’est comme si je chantais pour la dernière fois », a-t-elle souligné, comme pour dire qu’elle allait continuer à le faire avec la même passion.

Le Gala SOCAN est le moment pour les auteurs et compositeurs canadiens de souligner leurs carrières et leurs succès, en particulier les plus durables. Chaque année, des chansons ayant tourné 25 000 fois à la radio deviennent des classiques de la SOCAN. Cette année : Toune d’automne des Cowboys Fringants, La désise de Daniel Boucher, Point de mire d’Ariane Moffatt, Parce qu’on vient de loin de Corneille, Rêver mieux de Daniel Bélanger, Balade à Toronto de Jean Leloup, Amalgame des Respectables et On jase de toi de Noir Silence.