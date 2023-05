Les admirateurs de Gordon Lightfoot se réuniront samedi soir dans sa ville natale d’Orillia, en Ontario, pour un concert en l’honneur de l’auteur-compositeur-interprète de musique folk.

David Friend La Presse Canadienne

Dans ce qui était initialement prévu il y a quelques mois en hommage à une légende vivante, Early Morning Rain : The Legend of Gordon Lightfoot sert maintenant de célébration d’une vie bien vécue, après la mort du chanteur, lundi à l’âge de 84 ans.

Le spectacle de deux heures est présenté à l’Orillia Opera House par Leisa Way & the Wayward Wind Band, sous la direction du compositeur torontois Bruce Ley.

Le programme est décrit comme capturant l’esprit des performances sur scène de Lightfoot, avec des interprétations de Early Morning Rain, If You Could Read My Mind, Carefree Highway et de nombreuses autres chansons populaires de l’artiste. Les musiciens aborderont le spectacle avec des anecdotes sur le chanteur.

Les organisateurs disent que le concert affiche complet, avec ses 677 places.

Leisa Way, native de Kitchener, en Ontario, et qui a grandi à Sudbury, a déclaré à La Presse Canadienne qu’elle espère que le concert servira de réconfort aux gens qui cherchent à célébrer la joie de la musique de Gordon Lightfoot.

Elle a raconté qu’une tournée de concerts était initialement prévue il y a plusieurs années et avec des arrêts dans plus de 25 villes canadiennes avant que la pandémie de COVID-19 ne reporte ces plans. Elle a toujours l’intention de prendre la route.

De nombreuses personnes devraient se réunir dans la ville natale du chanteur ce week-end pour rendre hommage à son héritage. Dimanche, une visite publique aura lieu à l’église unie St. Paul, de 13 h à 20 h.

Après la mort de Gordon Lightfoot lundi, les habitants d’Orillia ont commencé à déposer des fleurs sur une statue en bronze du chanteur dans un parc municipal local. La ville a mis en berne ses drapeaux et des livres de condoléances sont disponibles à l’opéra et au centre-ville d’Orillia.