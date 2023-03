Le côté reluisant de la médaille : Morgan Wallen triomphe avec One Thing at a Time. Son deuxième album double en trois ans (l’autre est paru en 2021) a connu le meilleur démarrage commercial de 2023 avec 100 000 exemplaires physiques vendus et des écoutes équivalant à 400 000 exemplaires de plus en cinq jours seulement, d’après le magazine Billboard.

Un tel succès place l’Américain parmi l’élite de la pop auprès des Drake, Harry Styles et Taylor Swift.

Le côté moins reluisant : Morgan Wallen est ce chanteur de country qui s’est fait prendre à proférer une insulte raciste en 2021. Mis de côté pendant un temps par sa maison de disques et plusieurs stations de radio américaines, il n’a toutefois jamais été abandonné par son public. Ce que son succès actuel démontre une fois de plus…

Qu’est-ce qui attire tous ces gens ? Certainement pas son originalité. Les arrangements sont prévisibles à souhait, ses inflexions vocales aussi, et il chante suffisamment du nez pour être dans le moule. Et son propos ? Il ne sort pas du cadre non plus : il parle de bière, de whisky, de pick-up, d’autoroute et, comme tout le monde, d’amours qui vacillent.

Par contre, presque tout ce que touche Morgan Wallen est confortable pour l’oreille. Il n’est pas chiche de ses mélodies et chacun de ses musiciens connaît le secret des notes qui pleurent ou fleurent la nostalgie. Il est même assez convaincant lorsqu’il s’approche du folk-pop (Neon Star), même si, là encore, on n’oserait jamais le qualifier d’audacieux.

Il n’a pas le culot des Dixie Chicks, la justesse sensible de Riley Green ou l’âme de Luke Combs, mais Morgan Wallen a un atout qui, visiblement, compte : le son qu’il propose est rassurant, comme un repère stable dans un monde en perpétuel changement. C’est assez pour rayonner, mais pas suffisant pour être un artiste intéressant.

0:00 0:00 Couper le son