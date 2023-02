Grâce au Brexit et à la COVID-19, l’irrésistible vague de jeunes groupes post-punk anglais continue de s’alimenter à sa source, à tel point que la revitalisation du rock passe dorénavant en grande partie par les îles britanniques. Révélé en 2018 avec le percutant Songs of Praise, Shame arrive cinq ans plus tard avec Food for Worms, à la fois mise en abyme et tremplin vers un avenir prometteur.

Fragilisé par le marasme pandémique et certains problèmes de santé mentale touchant le chanteur Charlie Steen, le groupe londonien avait besoin d’être bousculé ; on lui a donné trois semaines pour préparer deux spectacles dans lesquels le quintette se devait de présenter du nouveau matériel. Enregistré en direct en studio peu de temps après ces deux spectacles, Food for Worms se veut ainsi un court-circuit d’énergie punk qui crépite dès les premières notes des extraits Fingers of Steel et Six-Pack.

L’ensemble est toutefois bien contenu dans une gaine qui témoigne de la maturité que le groupe s’est forgée en travaillant sur son deuxième album, Drunk Tank Pink, plus complexe et plus abouti. La chanson Yankee, troisième pièce du nouvel album, témoigne justement de la finesse créative de Shame. Ça passe aussi par quelques choix aussi probants qu’inédits, notamment avec les ballades Adderall et Orchid, cette dernière mettant au premier plan la voix de baryton de Charlie Steen associée à un étonnant pont de piano honky-tonk qui s’achève dans une finale rude et tendue.

Quant à Different People, on y voit le groupe naviguer avec aisance dans des eaux plus groovy, l’utilisation décomplexée de wah-wah dans Six-Pack témoigne de la même audace, fait remarquable pour un groupe qui est étroitement associé à la nouvelle vague post-punk.

Mais justement, même si quelques-unes des lignes de guitares de Shame auraient pu sortir en d’autres temps des doigts de Johnny Marr, Robert Smith ou même The Edge, c’est précisément en prenant des libertés de ce genre que le groupe arrive à éviter les pièges du style. Voilà qui promet pour des gars qui ont tout juste 25 ans.

