La beauté des causes perdues

Hugo Mudie a longtemps pensé que pour être un vrai, « il fallait mourir jeune ou passer proche ». Il aura mis trop d’années à le comprendre : l’authenticité d’un punk rockeur ne se mesure pas à sa volonté de se lancer sans casque dans les cerceaux de feu de l’excès, mais plutôt à son refus d’abdiquer.

Figure culte de l’underground montréalais, Hugo Mudie a signé une dizaine d’albums avec ses groupes The Sainte Catherines, Yesterday’s Ring et Miracles. Il n’avait cependant jamais embrassé sa vulnérabilité avec autant d’abandon que sur Bad Vibrations, son troisième disque solo, au cœur duquel des références à Pierre Bertrand, bassiste de Beau Dommage, et à Matt Freeman, bassiste de Rancid, n’apparaissent pas comme des contradictions.

« Je ne suis pas un chanteur populaire, je ne pense pas que je veux vraiment l’être », proclame-t-il sur Le secret des dieux, moment tendre de cet album qui donne à la fois dans la vélocité d’un punk rock traditionnel, dans le grunge boule-de-gomme façon Weezer (Le fuck you dans les yeux) et dans le prog punk épique (Diana, un peu comme si la trame sonore de Tony Hawk’s Pro Skater avait fait l’amour avec Elton John).

Confessions d’un vétéran mutilé par ses années dans les tranchées de la marge, Bad Vibrations brille aussi grâce à ses paroles, où le pathos et l’humour deviennent les revers d’une même médaille. Qu’il offre des conseils à son jeune camarade Guilhem ou qu’il confie à un ami sa déception de ne plus recevoir ses appels depuis qu’il a lâché la drogue (Goût Goût Dolls, un duo étonnamment poignant avec Guillaume Beauregard), Hugo Mudie sait mettre son autodérision au service de son introspection, et vice-versa.

« J’ai une blessure qui ne veut pas guérir », se désolait-il en 2022 dans les pages de son premier recueil de poèmes, Les regarder glisser leurs pieds dans le carré de sable. C’est aujourd’hui en fouillant ses blessures qu’il apaise un peu les nôtres. « Je vais continuer de chanter dans une cause perdue », promet celui qui a pourtant gagné la plus importante des batailles : rester en vie.