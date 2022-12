L’arrivée de décembre annonce le retour du traditionnel spectacle de Noël organisé par Rufus et Martha Wainwright. Le concert Étoiles et toi réunira ce samedi la famille Wainwright-McGarrigle et plusieurs artistes invités, dont Hubert Lenoir, Klô Pelgag et Isabelle Boulay. La Presse s’est entretenue avec Rufus Wainwright.

Le moment s’annonce « très émotif », nous dit l’interprète de Going to a Town au téléphone. Rufus Wainwright est à sa résidence à Los Angeles lorsque nous le contactons. Parce qu’il est toujours bien occupé, le Montréalais maintenant établi sur la côte ouest américaine n’est pas encore rentré dans la ville où il a grandi en vue du spectacle Étoiles et toi, organisé par sa sœur Martha et lui au profit de la Fondation Kate McGarrigle.

Mais c’est presque voulu. « On ne répète pas beaucoup. On veut ramener le concept où on invite les gens dans notre salon, dit-il. Le public vient relaxer avec nous. C’est très naturel. On veut que ça reste libre et funky. »

Rufus Wainwright rappelle que c’est le retour de leur spectacle de Noël en personne, alors qu’ils avaient organisé un évènement virtuel « tout à fait charmant » pendant la pandémie. « Après les trois années que nous venons de vivre, ça va être une soirée spéciale, ajoute-t-il. De se réunir pour le temps des Fêtes, c’est un moment particulièrement important. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Martha Wainwright

La réunion aura lieu avec le public, mais également au sein de la famille Wainwright-McGarrigle. Le concert est l’occasion pour le clan de se retrouver, puisque certains des membres vivent en dehors du Québec, mais le noyau demeure à Montréal.

« Ça me rend particulièrement sentimental parce que j’habite à Los Angeles maintenant et que nous n’avons pas vraiment d’hiver, confie Rufus. Parce qu’il est si tôt dans le mois, le spectacle vient non seulement marquer Noël ou Hanouka, mais aussi l’arrivée de l’hiver, un moment si fort à Montréal. »

Un concert pour tous

Afin de marquer ce moment fort comme il se doit, Rufus et Martha ont fait appel à Hubert Lenoir, Klô Pelgag, Isabelle Boulay, Socalled, Beyries et Melissa Auf Der Maur. Un groupe hétéroclite qui permettra des collaborations inusitées sur scène – « ça va être intéressant », s’amuse Rufus Wainwright au bout du fil, en indiquant que les duos ont déjà été formés.

Un des aspects uniques de ce spectacle, c’est qu’il est complètement bilingue. On aime mélanger l’anglais et le français. On veut aussi inclure toutes sortes d’aspects culturels variés, être très inclusifs. Rufus Wainwright

« C’est vraiment un concert pour tous, dans lequel on fait vivre cet esprit d’unité qui est tellement nécessaire en ce moment », explique-t-il.

Pour l’héritage de Kate McGarrigle

La tradition des spectacles de Noël du clan Wainwright-McGarrigle a débuté en 2005. Kate McGarrigle, mère de Rufus et de Martha, réunissait sa famille pour ces concerts, comme un prétexte pour tous les avoir auprès d’elle pour le temps des Fêtes.

Jusqu’en 2009, elle a participé au spectacle chaque année. La dernière présence sur scène de l’auteure-compositrice-interprète fut à l’occasion d’un de ces concerts de Noël, au Royal Albert Hall de Londres, devant 5000 personnes, un mois avant sa mort causée par un cancer.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Martha et Rufus Wainwright lors de la préparation de leur spectacle de Noël, en 2018.

Après la disparition de la matriarche de la famille d’artistes en 2010, ses enfants et sa sœur, Anna, ont gardé la tradition en vie. Pour l’honorer et pour faire durer son héritage, notamment par l’intermédiaire de la fondation qui porte son nom.

Lorsqu’on lui a diagnostiqué un sarcome, en 2007, Kate McGarrigle a créé un fonds pour la recherche, maintenant devenu la Fondation Kate McGarrigle. Les spectacles de Noël sont désormais une source de financement pour l’organisme. Une partie des profits amassés grâce au spectacle va à la recherche et une autre est attribuée à un projet de thérapie par la musique.

« Des gens souffrant du cancer peuvent profiter d’un peu d’argent pour avoir accès à un studio et enregistrer de la musique », explique Rufus Wainwright.

« C’est quelque chose qui a beaucoup aidé notre mère à la fin de sa vie, de se concentrer sur son art, de se perdre dans la composition. Ça l’a préparée pour le voyage qui l’attendait. »

Le concert Étoiles et toi, avec les Wainwright-McGarrigle et leurs invités, sera présenté à l’église Saint-Jean-Baptiste, ce samedi 3 décembre, à 20 h.