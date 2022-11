Le Conseil québécois de la musique a dévoilé les finalistes du 26e gala des prix Opus qui aura lieu le 5 février à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal après deux années en virtuel.

On retrouve une trentaine de catégories (qui vont du jazz aux musiques classique et traditionnelle) dans lesquelles s’illustrent notamment Charles-Richard Hamelin, le concert Transfiguration de Stéphane Tétreault et Valérie Milot, l’album Préludes et solitudes de la violoniste Marie Nadeau-Tremblay, Qui qu’en grogne de Yannick Rieu, ou encore la production pour jeune public Koperkus.

Parmi les concerts de l’année en lice, on retrouve Hommage à R. Murray Schafer du Quatuor Molinari, Saisons des Amériques des Violons du Roy, La triomphale neuvième symphonie de Beethoven de l’OSM sous la direction de Rafael Payare ainsi que Wagner épique de l’Orchestre Métropolitain avec le chef Yannick Nézet-Séguin.

C’est Jocelyn Lebeau qui animera la cérémonie qui aura lieu le 5 février à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Rien de moins que 28 prix seront remis, sans compter deux mentions d’excellence.

« Cette année, malgré la présence de la pandémie, la musique a su rejoindre son public et le retrouver en salle, tant au Québec qu’à l’étranger », se réjouit le Conseil québécois de la musique dans son communiqué de presse.