Le Montréalais d’origine congolaise Pierre Kwenders a remporté le Prix de musique Polaris lundi pour son album José Louis and the Paradox of Love.

Marissa Groguhé La Presse

Kwenders a été couronné lors du gala tenu à Toronto lundi soir, durant lequel les dix finalistes ont performé sur scène. Son troisième disque a ainsi été désigné meilleur album canadien de l’année en fonction de son mérite artistique, sans égard au genre musical, aux ventes ou à l’affiliation commerciale. Cette victoire vaut à l’auteur-compositeur-interprète congolais un prix de 50 000 $.

« C’est fou, je ne sais même pas quoi penser. Ce prix est pour tous les enfants de la diaspora, la diaspora africaine, qui déménagent au Canada, a dit Pierre Kwenders à la suite de sa victoire. Parfois, vous avez l’impression de ne pas savoir dans quoi vous vous heurtez ou dans quoi vous vous engagez. Mais il y a de l’espoir, il y a un endroit où vivre, rêver et être soi-même. Cet album, en particulier, parle d’être soi-même et de raconter sa propre histoire. José Louis And The Paradox Of Love est là pour vous, vous savez, si vous sentez une connexion, connectez-vous ! »

José Louis and the Paradox of Love est décrit par Pierre Kwenders comme son album le plus personnel. En 13 pièces, le natif de Kinshasa aborde le thème de l’amour et de ses expériences de vie sur des sons dansants mêlant la pop, la house, la rumba congolaise et le néo-R & B. Les morceaux sont chantés en lingala, en français, en anglais, en kikongo et en tshiluba.

Lundi soir lors du gala du Polaris, le gagnant de l’édition précédente, Cadence Weapon, lui a décerné son prix au terme d’une longue soirée où la musique était célébrée. Créé en 2006, le Prix Polaris, l’un des plus prestigieux au pays, a récompensé des artistes tels Patrick Watson, Kaytranada, Jeremy Dutcher, Backxwash ou Karkwa au fil des ans.

Après une année durant laquelle des albums ont été soumis par un jury de près de 200 spécialistes musicaux, un grand jury composé de 11 membres a ensuite déterminé le meilleur disque parmi les dix élus de la Courte liste. Étaient en lice cette année aux côtés de Pierre Kwenders, Hubert Lenoir, Destroyer, Lisa Leblanc, Charlotte Day Wilson, Kelly McMichael, Ouri, Ombiigizi, Shad et Snotty Nose Red Kids.