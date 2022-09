On peut dire que la Hay Babies Julie Aubé a de la suite dans les idées : cinq ans après son premier album solo intitulé Joie de vivre, l’autrice-compositrice-interprète acadienne est de retour avec Contentement, album tonique, joyeux et léger qui porte parfaitement son nom. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il manque de profondeur : il y a ici un réel parti pris pour le bon côté des choses et les plaisirs simples de la vie qui n’est pas anodin.

Josée Lapointe La Presse

Julie Aubé a une poésie du quotidien bien à elle : « Tu mets de la crème glacée/dans tes smoothies/tu rimes santé avec calorie », chante-t-elle dans La lune de ma planète, joli hommage à l’amitié. Et il y a toute une enfilade de petites perles de ce genre dans ses 11 chansons, parfait dosage d’humour, d’anecdotes et d’observations sur les aléas de la vie. « C’est pas parce qu’on t’a abandonné/que t’as pu rien à donner », dit-elle dans la bienveillante Deuxième main, qui évoque autant des « tasses de café en retraite » que ceux « qui demandent juste une place à dormir ».

Réalisé par Mike Trask, Contentement distille un country-rock enjoué et énergique, plein de guitares qui scintillent, parfois même un peu sale. Il y a de jolies chansons d’amour (Étrangère), un hommage rock et sexy au beau gars un peu croche (Assez beau c’est criminel), une mélancolie assumée mais pas lourde pour deux sous devant le temps qui passe (Changer le mal de place), et un enrobage général qui tire vers le haut et fait du bien. Un album plein de charme, interprété avec poigne et intensité par une chanteuse qui a autant de chien qu’un regard aimant sur le monde.

