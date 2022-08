La chanteuse et actrice Olivia Newton John, vedette de Grease et interprète du tube Physical est décédé, a annoncé son mari. Elle était agée de 73 ans.

Alexandre Vigneault La Presse

« Dame Olivia Newton-John est décédée paisiblement ce matin dans son ranch du sud de la Californie, entourée de sa famille et de ses amis. Nous demandons à tout le monde de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile », a écrit son mari, John Easterling, sur le compte Instagram vérifié de la chanteuse.

« Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein », ajoute-t-il. Diagnostiquée d’un cancer du sein en 1992, la chanteuse et actrice avait annoncé en 2013 et en 2018 combattre les suites de cette maladie qui s’était entendue dans l’une de ses épaules puis sa colonne vertébrale.

Olivia Newton John est née en Angleterre en 1948, mais sa famille a émigré six ans plus tard à Melbourne, en Australie. Elle a formé son premier groupe à l’adolescence et, à 15 ans, apparaissait régulièrement à la télévision australienne.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Olivia Newton-John dans le film Grease

Elle se démarque dès son premier album, sur lequel reprend notamment It’s Not For You, chanson de Bob Dylan qui deviendra son premier succès en 1971. Deux ans plus tard, elle publie Let Me Be There, qui lui vaut un Grammy comme meilleure chanteuse country.

C’est toutefois l’adaptation cinématographique de la comédie musicale Grease qui la propulsera au sommet en 1978. Le couple qu’elle forme à l’écran avec John Travolta deviendra iconique et sa voix sera dès lors indissociable des morceaux emblématiques du film comme You’re The One That I Want, Summer Nights et la ballade Hopelessly Devoted To You.

Celui-ci lui a rendu hommage sur Instagram. « Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. On te retrouvera sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. À toi dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John ! » (traduction libre).

PHOTO PAUL PLAZA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Olivia Newton-John en spectacle au 58e Vina del Mar International Song Festival en 2017

Olivia Newton John poursuivra par la suite sa carrière au cinéma dans un autre film musical, Xanadu, et retrouvera John Travolta pour la comédie Two Of A Kind. Twist Of Fate, la chanson qu’elle a enregistrée pour ce film, sera se hissera dans le top 10 du Billboard.

Dans l’intervalle, elle a aussi publié l’album Physical, qui a passé 10 semaines en première position des ventes. En plus de la chanson titre, on y retrouve un autre de ses grands succès, Make A Move On Me.