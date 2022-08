En 1999, Jo-Vaughn Virginie Scott n’avait que 4 ans. Cela ne l’a pas empêché de se servir de cette année-là pour intituler sa première mixtape, parue en 2012. L’esprit de 1999 est davantage celui des quelques années précédentes, celui de l’âge d’or du hip-hop, selon plusieurs : des beats empreints de jazz et de soul, des récits de la rue, des flows uniques et articulés.

Pascal LeBlanc La Presse

Avec cette première collection de titres, le jeune Joey Bada$$ a fait une impression semblable à celle qu’avait faite Nas, en 1994, avec Illmatic. À seulement 17 ans, il maîtrisait déjà toutes les facettes de son art. Son premier album, B4.Da.$$, lancé le jour de ses 20 ans, confirme son talent. Deux ans plus tard, en 2017, Joey Badmon réplique avec ALL-AMERIKKKAN BADA$$, beaucoup plus politique et militant. Les années suivantes sont principalement consacrées à la télévision (Mr. Robot, Power Book III).

Ainsi, 10 ans après sa première offrande et quelques semaines après son passage à Montréal dans le cadre du Festival de jazz, le New-Yorkais propose 2000, la suite de 1999. Cette continuité s’entend effectivement durant la première moitié de l’album, mais au fil des chansons, le son des années 1990 s’estompe.

Statik Seleltah et Chuck Strangers, qui avaient participé à 1999, contribuent à l’ambiance rétro grâce à leurs beats qui cognent et apaisent à la fois. Le troisième morceau, Where I Belong, exhale une belle nostalgie mélancolique. Joey reprend même pour l’occasion un flow qu’on n’avait pas entendu depuis un moment. Brand New 911 (avec Westside Gunn) et Eulogy sont d’autres pièces qui se démarquent. Welcome Back aurait pu être laissée de côté, principalement en raison de la présence de Chris Brown…

Le moment le plus fort de 2000 se produit sur Survivors Guilt. Le rappeur de Brooklyn revient alors sur les problèmes de santé mentale de son ami d’enfance Capital STEEZ, qui s’est suicidé en 2012. Les deux membres fondateurs du collectif Pro Era avaient enregistré ensemble Survival Tactics pour 1999. La boucle ainsi bouclée par cet hommage senti, Joey Bada$$ pourra peut-être poursuivre son ascension avec plus de légèreté.

