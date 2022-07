Le prochain disque de Milk & Bone, intitulé Chrysalism, paraîtra le 28 octobre prochain. L’annonce de la date de sortie coïncide avec le dévoilement, ce jeudi, du nouvel extrait du duo montréalais, la chanson Movies.

Marissa Groguhé La Presse

Après une pause imposée par la pandémie, Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin ont souhaité reconnecter, l’une avec l’autre, mais aussi avec « les profondeurs du cœur humain », explique-t-on dans un communiqué annonçant la sortie de l’album. La chanson Movies, écrite durant un séjour à Los Angeles, fait quant à elle référence au dilemme entre se plier au désir de l’autre ou rester fidèle à soi-même dans une relation. Movies est la première chanson de Milk & Bone où la guitare se substitue au clavier.

Le troisième disque du duo marque un virage pop, alors que les Montréalaises explorent les thèmes de l’amour, de la nostalgie et du chagrin. Chrysalism est un terme faisant référence au calme éprouvé lorsqu’on est réfugié à l’intérieur durant un orage. Pour cette nouvelle ère dans l’univers de Milk & Bone, le duo d’auteures-compositrices-interprètes a été aidé par le compositeur établi à Los Angeles Micah Jasper.

« Chrysalism est une réflexion poignante de ce que c’est que de grandir et de se découvrir soi-même », annonce le communiqué de presse. Le nouvel extrait suit deux pièces déjà dévoilées plus tôt cette année, Bigger Love et Borders.