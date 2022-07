Visas pour les artistes

Un processus « trop compliqué », déplore Nuits d’Afrique

Le festival Nuits d’Afrique devait se clôturer dimanche au son de la musique énergisante de Yemi Alade. Finalement, le spectacle de l’autrice-compositrice-interprète nigériane, qui cumule plus de 400 millions de vues sur YouTube, n’aura pas lieu. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a refusé la demande de visa de l’artiste et de son groupe.