Jean-Michel Blais

Et la lumière fut

L’œuvre de Jean-Michel Blais a pris un tournant. Ses plus récentes compositions ne sont plus seulement des solos au piano, mais bien des œuvres orchestrales. En concert à la salle Wilfrid-Pelletier, où il a présenté l’album aubades « pour la première fois à la maison » samedi, toute la complexité et la grande sensibilité de ses pièces ont pris vie de la plus belle des façons.