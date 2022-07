C’est enfin le retour du Festival d’été de Québec (FEQ), le vrai, le gros ! Jessia, révélation de l’année au dernier gala des prix Juno, a eu le plaisir de donner le coup d’envoi à cette 54e édition tant attendue. La jeune pop star de Vancouver était visiblement ravie de se retrouver sur la scène des plaines d’Abraham par ce beau début de soirée ensoleillé et confortable.

Valérie Marcoux Le Soleil

Tout sourire et pleine d’entregent, Jessia était tout à fait à son aise devant la foule qui a rapidement succombé à son enthousiasme. Elle se disait surprise de constater que les spectateurs étaient capables de chanter les paroles de ses chansons aussi bien que celles d’I’m With You d’Avril Lavigne, dont elle a offert une interprétation ce soir-là.