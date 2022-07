Les suggestions de nos journalistes.

L’évènement : Lee Fields

« C’est sur la scène que je me sens toujours le plus vivant », écrivait récemment Lee Fields dans un gazouillis accompagnant une photo de lui en action, le visage lézardé par l’intensité de son interprétation. Il est tragiquement le seul survivant parmi le trio de voix glorieuses — on pense à celles de ses défunts amis Charles Bradley et Sharon Jones — ayant ravivé la flamme du soul, au début des années 2000, grâce à leur don divin pour la musique qui abolit les frontières entre le physique et le spirituel. Mesurons donc le privilège que représente la visite de celui qui, à 72 ans, se fait encore parfois surnommer Little JB, comme dans Petit James Brown.

Le 4 juillet à 21 h 30 sur la scène TD de la place des Festivals

Dominic Tardif, La Presse

La découverte : The Two

PHOTO S. WINTER, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU GROUPE The Two

Improbable duo formé du Suisse Thierry Jaccard et du Mauricien Yannick Nanette, The Two arrive avec un blues acoustique vibrant qui prend ses racines dans le Mississippi d’il y a presque cent ans, tout en restant parfaitement contemporain. Avec plus de 600 concerts donnés entre 2014 et 2020, le duo est monté sur la scène du Festival de jazz de Montreux et s’est même permis de faire la première partie du regretté Johnny Hallyday. The Two revient par ailleurs tout juste d’une tournée de 11 dates au Québec en avril, les deux bluesmen sont donc de retour chez nous en juillet pour sept concerts supplémentaires.

Le 4 juillet à 19 h sur la scène Rogers du Festival de jazz

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Vraiment jazz : Beth McKenna

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE JAZZ Beth McKenna

La jeune saxophoniste montréalaise et compositrice aguerrie vient de lancer Beyond Here, qu’elle nous présente en sextet, l’orchestre jazz tout désigné pour cette sorte de jazz émancipé et touffu. Sa musique est un régal d’effluves pacifiques qui opèrent avec charme et sa technique sur son ténor est furieusement imparable, direct dans la lucarne, le son toujours rond et plein. Habituée des grands ensembles, elle suit les traces d’une arrangeuse comme Maria Schneider avec brio. Un retour au festival qui ne devrait laisser personne indifférent.

Le 4 juillet à 17 h sur la place Tranquille

Claude Côté, collaboration spéciale