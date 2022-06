La première fois que Clara Luciani est venue à Montréal, en 2018, elle assurait la première partie d’Eddy de Pretto. Quelques Victoire de la musique et une pandémie plus tard, c’est comme tête d’affiche qu’elle est de retour aux Francos, avec deux soirées à son nom au MTelus.

Il y a toujours un sourire dans la voix de Clara Luciani lorsqu’elle chante. Ce sourire, on l’entend aussi quand elle parle, même si elle est de l’autre côté de l’Atlantique. « Je suis trop contente de reprendre un peu de vos nouvelles », nous a-t-elle dit, joyeuse, lors d’une conversation téléphonique il y a quelques semaines.

C’est que l’autrice-compositrice-interprète s’est « tout de suite sentie bien » quand elle est venue à Montréal il y a quatre ans. « Et pour être tout à fait honnête, avec les musiciens, on va passer un peu plus de temps cette fois. »

Depuis son passage montréalais en 2018, bien des choses ont changé pour celle qui s’était fait connaître au sein du groupe rock La Femme.

Lauréate du Victoire de la Révélation scène en 2019, elle a été sacrée Interprète féminine en 2020, honneur qu’elle a reçu de nouveau en 2022. C’est donc auréolée du statut de super vedette de la chanson française que Clara Luciani revient nous visiter dans la foulée de l’immense succès de son album Cœur, lancé en juin 2021.

« Je serai toujours étonnée par la chance que j’ai eue jusqu’à présent. Je ne m’habitue pas et je continue de trouver merveilleux chaque petit pas que je franchis », dit la chanteuse de 29 ans, qui aime bien son parcours par étapes.

J’ai l’impression que, de nos jours, plus de carrières se font d’un coup. Quelqu’un met une vidéo en ligne, se réveille le lendemain avec des millions de vues et devient la fantaisie du moment. J’ai vécu quelque chose qui est à l’envers complètement de cette construction de carrière, ce qui me permet de l’apprécier dix fois plus. Et j’espère que ce sera un facteur de longévité. Clara Luciani

Quand on regarde les chiffres de ses plus grands succès – La grenade, le hit de son album Sainte-Victoire, a atteint les 100 millions d’écoute cumulées sur YouTube et les sites en ligne, le méga-tube Respire encore, sorti il y a à peine un an, est déjà autour de 35 millions –, on peut quand même avoir le souffle coupé devant une telle ascension, non ?

« Tout me donne le vertige depuis le début, répond-elle. Quand La grenade a fait son premier million à l’époque, j’ai trouvé ça dément ! » Une attitude terre à terre qui lui permet d’aborder la musique de la même manière qu’avant, avec la même naïveté enfantine.

Sorti il y a un an, l’album Cœur a un peu inauguré la nouvelle vague disco qui déferle un peu partout. Pour Clara Luciani, ce n’est pas tant parce que ce genre musical est devenu un nouvel intemporel, mais plutôt que notre époque sombre appelle à la fête.

C’est ce dont j’avais envie. Faire une réponse un peu légère à l’obscurité qu’on était en train de traverser. Clara Luciani

Un choix plutôt circonstanciel, donc. « Je ne suis pas certaine que je ferais dix albums discos ! », lance la chanteuse, qui pense avoir « fait le tour de la question » et qui, surtout, compte bien explorer d’autres avenues.

« Je suis curieuse de plein de choses. J’aime les carrières comme celles de Madonna ou Bowie qui proposent mille choses différentes en conservant leur identité. J’espère arriver à ça, aller vers plein de sonorités différentes tout en gardant ma signature. »

Intimité

Clara Luciani sera jusqu’à la fin de 2022 en tournée dans les arénas et sur les grandes scènes des festivals français. Un beau contraste avec l’intimité du MTelus, pour lequel elle adaptera le spectacle.

« Ce sera quelque chose de plus intimiste, comme ce que j’ai fait à l’Olympia de Paris. Le public montréalais ne me connaît pas aussi bien que le français, et j’aime bien l’idée d’un lieu plus petit où on va pouvoir faire connaissance. Je me sens à l’aise pour créer le dialogue. »

Il y aura aussi des surprises, « des jolis moments qui n’arriveront qu’à Montréal », confie la chanteuse.

« Et puis voilà, ça va être aussi le premier concert qu’on va avoir la chance de faire en dehors de la France, de la Belgique et de la Suisse depuis deux ans, et c’est super précieux. Ça symbolise la possibilité de faire voyager cet album, qui mérite d’atteindre vos cœurs aussi. »

Clara Luciani sera au MTelus les 14 et 15 juin. Billets sur le site des Francos.